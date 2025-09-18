Pitrupaksh dakshina: पितरों के श्राद्ध में किसे बुलाएं और दक्षिणा देते समय क्या ध्यान रखें

श्राद्ध पक्ष में लोग अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पारंपरिक श्रद्धा और भक्तिभाव से तर्पण करते हैं। पिंडदान और अन्नदान कर पितरों को तृप्त किया जाता है। ऐसा कहा कि श्राद्ध-तर्पण से पितर प्रसन्न होते हैं। उनके अ वरदान से परिवार में सुख-समृद्धि, शांति और उन्नति बनी रहती है। यहां हम बता रहे हैं कि पितरों के लिए श्राद्ध के समय किसे बुलाना चाहिए और दक्षिणा को लेकर क्या नियम मानने चाहिए। इसका वर्णन पद्मपुराण में किया गया है।

जो श्राद्धकार आनेपर भी काम, क्रोध अथवा भय करता है, उसका श्राद्ध पूर्ण नहीं माना जाता है। इसके अलावा पुराणों में लिखा है कि श्राद्ध में अपनी बहन, भांजे और दामाद को जरूर बुलाएं। पुराणों के अनुसार जो 5 कोस के भीतर रहने वाले दामाद, भांजे और बहन को नहीं बुलाता ओर सदा दूसरोंको ही भोजन कराता है, उसके श्राद्धमें पितर अन्न ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार अगर श्राद्ध का दान देते समय बहुत-से ब्राह्मण आ जाएं तथा उनमें से एक को तो दान दिया जाय और दूसरों को न दिया जाय तो यह दान के फलको नष्ट कर देता है। श्राद्ध के समय अगर निमंत्रण किए गए ब्राह्मण के अलावा अगर दूसरा कोई ब्राह्मण आ जाए तो उन दोनों की ही भोजन, वस्त्र, ताम्बूल और दक्षिणा के द्वारा पूजा करनी चाहिए। इससे श्राद्धकर्ता के पितरोंको बड़ा हर्ष होता है। जो श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराकर आदरपूर्वक दक्षिणा नहीं देता, उसे पाप लगता है। इस प्रकार अपनी समार्थ्य के अनुसार पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा जरूर दें। इसके अलावा दौहित्र यानी बेटी का बेटा श्राद्ध में बहुत खास माना गया है। वह अकेला 100 ब्राह्मणों के बराबर कहा जाता है। इसलिए श्राद्ध कर्म में उसे जरूर बुलाना चाहिए।