Pitrupaksh 2025: पितृपक्ष में क्यों मनाया जाता है कुंवारा पंचमी, मातृनवमी और सर्वपितृअमावस्या का श्राद्ध

पितृ पक्ष में इस साल दो ग्रहण लग रहे हैं। पहला चंद्रग्रहण और दूसरा सूर्यग्रहण, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। पितृपक्ष में अपने पितरों के निधन की तिथि पर पितरों का श्राद्ध किया जाता है, इसलिए अगर पितरों के निधन की तिथि के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पितरों की तिथि ज्ञात नहीं है, तो कुछ तिथियां पितृपक्ष में रखी गई हैं, जिनमें पितरों का श्राद्ध होता है। यहां जानें उन तिथियों के बारे में

कुंवारा पंचमी, मातृनवमी और सर्वपितृअमावस्या पर किसका श्राद्ध होता है

इस साल आपके घर के ऐसे पितर जिनकी तिथि आपको पता नहीं है और जिनका निधन कुंवारे में हुआ था, उनका श्राद्ध श्रृषि पंचमी तिथि को किया जाता है, जिसे कुंवारा पंचमी कहते हैं। यह उन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु अविवाहित रहते हुए हुई हो। यह श्राद्ध पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इसके अलावा घर के ऐसे पितर, जो घर की महिलाएं हैं, उनका श्राद्ध मातृनवमी पर होता है। यह श्राद्ध की नवमी तिथि को मनाया जाता है इसके अलावा सर्वपितृ अमावस्या को भूले बिसरे सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। इसलिए अमावस्या का श्राद्ध सभी को करना चाहिए, इससे सभी पितरों का श्राद्ध भी होजाता है और पितरों को विदा दी जाती है।

पूर्णिमा श्राद्ध पर ग्रहण 7 सितंबर का चंद्रग्रहण इसमें खास होगा, क्योंकि यह भारत में दिखाई देगा। इस ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12.57 मिनट पर शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद रहेगे। ग्रहण के बाद मंदिर को साफ करके भगवान का स्नान होगा। काल दोपहर साढ़े 12.57 बजे से शुरू हो जाएगा।