Pitru paksha today: पितृपक्ष आज से शुरू, अगर विदेश में रहते हैं, तो इस तरह पितरों का श्राद्ध

Pitru paksha 2025: 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा से पितृ पक्ष की शुरुआत हो रही है। श्राद्ध के लिए सबसे पहले आपको करेक्ट तिथि के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप विदेश में हैं, तो इस तरह से आराम से श्राद्ध कर सकते हैं

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 12:28 PM
श्राद्ध के लिए सबसे पहले आपको करेक्ट तिथि के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप सर्वपितृअमावस्या पर श्राद्ध कर सकते हैं। इस साल सर्वपितृअमावस्या 21 सितंबर को है, इस दिन सूर्यग्रहण लग रहा है, जो भारत में मान्य नहीं। अगर आप विदेश में हैं, तो इस तरह से आराम से श्राद्ध कर सकते हैं, इसके लिए शुद्धता बहुत प्रमुख है। इसलिए श्राद्ध वाले दिन अच्छे से स्नान करें, साफ कपड़े पहनें। खान में सात्विक खाना बनाएं, जैसे खीर पूरी, बिना प्लाज, लहसुन की सब्जी। खाना शुद्धता के साथ बना होना चाहिए। बैठने के लिए दक्षिण दिशा में साफ स्थान देखें।

कैसे करें तर्पण

पितपक्ष में आपको काले तिल, कुश और जल चाहिए, इसके अलावा पितरों को तृप्त करने के लिए ब्राह्मण होने चाहिए। पानी में काले तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। अपने पितरों के नाम का दिया जलाएं। सबसे पहले संकल्प लें, जिसमें अपना नाम, गोत्र और पितरों का नाम बोलें। जल अर्पित करते हुए पितरों को बोलें कि उनके लिए जल अर्पित कर रहे हैं। खाने को कौए, गाय, चींटी, आदि के लिए निकालें, अग्नि में आहूति दें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा और कपड़ें दें, अगर संभव ना हो , तो किसी जरूरतमंदद को दें दें। इसके बाद पितरों का श्राद्ध करते समय इस मंत्र का जाप करें पितृ तर्पणं यज्ञरत्नं पुण्यकर्मणां शाश्वतम्। यः कुर्यात्पितृभक्त्या स तं मृत्युभयं न हन्यात्।। इस श्लोक का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति पितरों की सेवा और तर्पण करते हैं, उन्हें असमय मृत्यु का भय नहीं सताता है।

इस बात का रखें ध्यान
पितृपक्ष में सफेद तिल, लौकी, मूली, लहसुन, बासी भोजन, सरसों का साग, मसूर की दाल, काला नमक, सत्तू का सेवन वर्जित है। पितृपक्ष में पितरों के तर्पण के लिए काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान जो भी पितरों के लिए खाना बन रहा है उसे चखना नहीं चाहिए और न ही खाना बनाने वाले को पहले खाना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

