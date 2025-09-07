Pitru paksha starts 7 September Today know Shradh Niyam vidhi upay precautions and pitro ko kaise de jal पितृपक्ष आज से शुरू, जानें पितरों को करें जल अर्पण, श्राद्ध का महत्व, नियम, पूजन विधि व उपाय, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pitru paksha starts 7 September Today know Shradh Niyam vidhi upay precautions and pitro ko kaise de jal

पितृपक्ष आज से शुरू, जानें पितरों को करें जल अर्पण, श्राद्ध का महत्व, नियम, पूजन विधि व उपाय

Pitru paksha 2025: 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा से पितृ पक्ष की शुरुआत हो रही है। पितृ पक्ष के पहले दिन पूर्णिमा तिथि पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। जानें पितृ पक्ष में श्राद्ध का महत्व, नियम, पूजा विधि व उपाय समेत खास बातें।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली/मेरठSun, 7 Sep 2025 05:41 AM
share Share
Follow Us on
पितृपक्ष आज से शुरू, जानें पितरों को करें जल अर्पण, श्राद्ध का महत्व, नियम, पूजन विधि व उपाय

Pitru paksha 2025 in India: सनातन धर्म में वर्ष के 16 दिन पूर्वजों को समर्पित होते हैं, इन्हें हम पितृ पक्ष, श्राद्ध पक्ष या महालय भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे कनागत भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय सूर्य कन्या राशि में संचार करते हैं। इस वर्ष पितृ पक्ष 15 दिन का होगा।

पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष माना जाता है, पर इसका आरम्भ भाद्रपद पूर्णिमा से ही होता है। इस वर्ष पितृ पक्ष सात सितंबर यानी रविवार से शुरू होकर 21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या तक रहेगा। सात सितंबर को पूर्णिमा के श्राद्ध पर चंद्रग्रहण भी है। ग्रहण का सूतक दोपहर 12:57 से लगेगा, इसलिए इस दिन का श्राद्ध दोपहर से पहले ही कर लेना आवश्यक है।

ये भी पढ़ें:इन देशों में रहने वाले भारतीय सूतक से पहले करें पितृ अमावस्या

श्राद्ध का महत्व और नियम : पौराणिक मान्यता है कि पितृ पक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध स्वीकार करते हैं। पितृ वास्तव में श्रद्धा के भूखे होते हैं, इसलिए इन दिनों पूरी निष्ठा से अर्पण करना चाहिए। तामसिक आहार, विवाद, क्रोध और अपमान से बचना चाहिए तथा सात्विक आचरण के साथ पितरों का स्मरण करना चाहिए।

11 सितंबर को चतुर्थी-पंचमी का श्राद्ध-

11 सितंबर को सूर्योदय से दोपहर 12:45 बजे तक चतुर्थी तिथि रहेगी। इसी दिन दोपहर 12:45 बजे से पंचमी तिथि प्रारंभ होकर 12 सितंबर सुबह 9:58 बजे तक रहेगी। शास्त्रीय नियम के अनुसार श्राद्ध मध्यान्ह काल में ही करना आवश्यक है। इसलिए चतुर्थी और पंचमी दोनों श्राद्ध 11 सितंबर को ही किए जाएंगे। इसलिए पहले दोपहर 12:45 बजे तक चतुर्थी का श्राद्ध करें। उसके बाद पंचमी का श्राद्ध करें।

पितरों को करें जल अर्पण-

पंडितों के अनुसार, प्रतिदिन स्नान के बाद दक्षिण मुख होकर पितरों को जल अर्पण करना चाहिए। जल का तर्पण अत्यंत फलदायी माना गया है। श्रद्धापूर्वक किए गए श्राद्ध से पितृ प्रसन्न होकर वंशजों को सुख-समृद्धि और मंगल का आशीर्वाद देते हैं।

सावधानियां-

1. पितृपक्ष में मांस-मदिरा, प्याज-लहसुन का प्रयोग वर्जित है।

2. किसी भी शुभ कार्य (जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि) का आयोजन न करे।

3. चतुर्थी और पंचमी वाले श्राद्ध में भी यही विधि अपनाई जाती है, बस उस दिन जिनका श्राद्ध है उनके नाम/गोत्र के साथ तर्पण और पिंडदान किया जाता है।

ये भी पढ़ें:7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत के किन शहरों में आएगा नजर? जानें टाइमिंग

पूजन विधि: सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करें और घर को गंगाजल से शुद्ध करें। अब तांबे या पीतल के पात्र में जल डालें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ऊं पितृदेवाय नम: कहते हुए तर्पण करें। पितृ मंत्र का जाप करें जैसे- ऊं पितृभ्य: स्वधा नम:। पितरों से क्षमा प्रार्थना करें। चावल, तिल, घी, शहद, दूध से पिंडदान बनाकर पितरों को अर्पित करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें। भोजन का कुछ भाग कौवे, कुत्ते व गाय को अर्पित करें।

विशेष उपाय : पितृ पक्ष में प्रतिदिन स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को जल अर्घ्य देना चाहिए और जीवन के मंगल की प्रार्थना करनी चाहिए।

(जैसा ज्योतिषाचार्यों विभोर इन्दुसुत, रुचि कपूर और भारत ज्ञान भूषण ने हिन्दुस्तान को बताया।

Pitru Paksha
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने