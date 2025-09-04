Ekadashi September: पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी कब है? जानें डेट,पूजन व व्रत पारण का समय

Indira Ekadashi: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इंदिरा एकादशी व्रत पितृ पक्ष में रखा जाएगा। जानें इंदिरा एकादशी की तारीख।

Indira Ekadashi 2025 Kab Hai: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हर महीने दो एकादशी व्रत रखे जाते हैं। पितृ पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, यह व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह व्रत पितरों के मोक्ष व उद्धार के लिए खास माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख-समृद्धि आती है। जानें पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी कब है।

इंदिरा एकादशी कब है 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 17 सितंबर को सुबह 12 बजकर 21 मिनट पर प्रारंभ होगी और अगले दिन रात 11 बजकर 39 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि में इंदिरा एकादशी 17 सितंबर 2025, बुधवार को है।

इंदिरा एकादशी पूजन मुहूर्त 2025: एकादशी के दिन पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 33 मिनट से सुबह 05 बजकर 20 मिनट तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 02:18 बजे से दोपहर 03:07 बजे तक रहेगा। गोधूलि मुहूर्त शाम 06:24 बजे से शाम 06:47 बजे तक रहेगा।

इंदिरा एकादशी पूजन मुहूर्त 2025: इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 18 सितंबर को किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 06 बजकर 07 मिनट से सुबह 08 बजकर 34 मिनट तक रहेगा।