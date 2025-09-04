Pitru paksha mein indira ekadashi kab hai 2025 pujan muhurat and vrat paran timing Ekadashi September: पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी कब है? जानें डेट,पूजन व व्रत पारण का समय, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
धर्म न्यूज़

Ekadashi September: पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी कब है? जानें डेट,पूजन व व्रत पारण का समय

Indira Ekadashi: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इंदिरा एकादशी व्रत पितृ पक्ष में रखा जाएगा। जानें इंदिरा एकादशी की तारीख।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 06:52 PM
Ekadashi September: पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी कब है? जानें डेट,पूजन व व्रत पारण का समय

Indira Ekadashi 2025 Kab Hai: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हर महीने दो एकादशी व्रत रखे जाते हैं। पितृ पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, यह व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह व्रत पितरों के मोक्ष व उद्धार के लिए खास माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख-समृद्धि आती है। जानें पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी कब है।

इंदिरा एकादशी कब है 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 17 सितंबर को सुबह 12 बजकर 21 मिनट पर प्रारंभ होगी और अगले दिन रात 11 बजकर 39 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि में इंदिरा एकादशी 17 सितंबर 2025, बुधवार को है।

ये भी पढ़ें:7 सितंबर को लगेगा चंद्र ग्रहण, गर्भवती महिलाएं क्या करें और क्या नहीं करें

इंदिरा एकादशी पूजन मुहूर्त 2025: एकादशी के दिन पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 33 मिनट से सुबह 05 बजकर 20 मिनट तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 02:18 बजे से दोपहर 03:07 बजे तक रहेगा। गोधूलि मुहूर्त शाम 06:24 बजे से शाम 06:47 बजे तक रहेगा।

इंदिरा एकादशी पूजन मुहूर्त 2025: इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 18 सितंबर को किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 06 बजकर 07 मिनट से सुबह 08 बजकर 34 मिनट तक रहेगा।

ये भी पढ़ें:पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध करने का सही समय क्या है? जानें

इंदिरा एकादशी का महत्व: मान्यता है कि इंदिरा एकादशी व्रत करने से पितरों को पापों से मुक्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी को श्राद्ध एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन पितरों का श्राद्ध व तर्पण अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को सुख-समृद्धि मिलती है और सभी सुखों को भोगकर बैकुंठ धाम को जाता है।

