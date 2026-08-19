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Garud Puran:पुत्र के अलावा कौन-कौन कर सकता है पिता का श्राद्ध? गरुड़ पुराण में छिपा है उत्तर

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Garud Puran in hindi: गरुड़ पुराण में जन्म मृत्यु से जुड़े कई रहस्य लिखे हैं। वहीं पितृपक्ष आने वाला है। ऐसे में अगर आप भी पितरों का श्राद्ध करते हैं और परिवार में बेटा नहीं है तो पढ़ें कौन कर सकता है पितरों का श्राद्ध

Pitru Paksha Pitron ka shradh
पितृपक्ष कब से हैं , बेटे के अलावा कौन कर सकता है पितरों का श्राद्ध

गरुड़ पुराण में जन्म मृत्यु से जुड़े कई रहस्य लिखे हैं। वहीं पितृपक्ष आने वाला है। इस साल सितंबर में 26 सितंबर 2026 यानी पूर्णिमा श्राद्ध से पितृपक्ष शुरू होगा। पितृपक्ष 10 अक्टूबर 2026 को सर्वपितृ अमावस्या के दिन समाप्त होगा। पितृपक्ष में पितरों के लिए 15 दिन श्राद्ध किया जाता है। ऐसे में श्राद्ध से जुड़े कई सवाल हैं, जो लोगों को पता नहीं हैं। इनका जवाब गरुड़ पुराण में कहा गया है। अगर आप भी पितरों का श्राद्ध करते हैं और परिवार में बेटा नहीं है तो आपको गरुड़ पुराण से जानना चाहिए कि कौन पितरों का श्राद्ध कर सकता है। गरुड़ पुराण की मानें तो पितरों का श्राद्ध आधिकारिक तौर पर बेटा ही कर सकता है। बेटे को ही श्राद्ध करने के लिए गरुड़ पुराण में कहा गाया है।

क्या लिखा है गरुड़ पुराण में

अगर किसी के बेटा नहीं है तो क्या उसकी बेटी श्राद्ध कर सकती है, तो आपको बता दें कि बेटी के श्राद्ध करने को लेकर कोई नियम गुरुड़ पुराण में नहीं लिखा है। अगर बेटा नहीं है तो धर्मपत्नी अपने पति का श्राद्ध कर सकती है। लेकिन बेटी के किए गए श्राद्ध को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। श्राद्ध के दौरान पितरों का तर्पण आदि किया जाता है और उनके लिए किसी को भोजन कराया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे पितृ तृप्त होकर जाते हैं और खूब आशीर्वाद अपनी संतान को देकर जाते हैं। इससे परिवार में पितृदोष नहीं आता है।

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अगर धर्मपत्नी भी नहीं है तो कौन कर सकता है श्राद्ध

अगर धर्मपत्नी नहीं है तो बेटी का बेटा अपने नाना श्राद्ध कर सकता है। गरुड़ पुराण में इसको लेकर कहा गया है कि बेटी के बेटे से श्राद्ध को मान्य किया गया है। इसलिए नाना का श्राद्ध बेटी का बेटा कर सकता है। पिंड दान समेत श्राद्ध कर्म श्राद्ध के दिनों में खास माना जाता है।

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कहा जाता है कि श्राद्ध से पितृ ऋण चुकाना और मृतक की आत्मा को शांति देना होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिनकी हम पीढ़ी हैं, उन्हें सम्मान देना और मरने के बाद उनके लिए भोजन देना और उन्हें याद करने के लिए पितरों के लिए ये पितृपक्ष बनाया गया है। इस 15 दिनों में हम अपने पितरों की तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध किया जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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