पितृपक्ष का तृतीया श्राद्ध कल, जानें श्राद्ध के 3 मुहूर्त व तरीका

Pitru Paksha 3rd Day Shradh 2025: तृतीया श्राद्ध को तीज श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में दिवंगत माता-पिता या पूर्वजों के लिए श्रद्धा पूर्वक जो प्रिय भोजन दिया जाता है, वह श्राद्ध कहलाता है।

Tue, 9 Sep 2025 05:12 PM

पितृपक्ष का तृतीया श्राद्ध कल: साल में पंद्रह दिन पितरों के लिए विशेष माना गया है। पितृपक्ष में तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 10 सितंबर को तृतीया श्राद्ध किया जाएगा। तृतीया श्राद्ध को तीज श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष इस साल 21 सितंबर तक रहेंगे। शास्त्रों के अनुसार, मनुष्यों के लिए तीन ऋण बताए गए हैं, देवऋण, ऋषिऋण और पितृ ऋण। दिवंगत माता-पिता या पूर्वजों के लिए श्रद्धा पूर्वक जो प्रिय भोजन दिया जाता है, वह श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध कर्म से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। आइए जनतें हैं तृतीया तिथि पर श्राद्ध करना का मुहूर्त व आसान तरीका-

जानें श्राद्ध के 3 मुहूर्त व तरीका तृतीया तिथि प्रारम्भ - सितम्बर 09, 2025 को 06:28 पी एम बजे

तृतीया तिथि समाप्त - सितम्बर 10, 2025 को 03:37 पी एम बजे

कुतुप मुहूर्त - 11:53 ए एम से 12:43 पी एम

अवधि - 00 घण्टे 50 मिनट्स

रौहिण मुहूर्त - 12:43 पी एम से 01:33 पी एम

अवधि - 00 घण्टे 50 मिनट्स

अपराह्न काल - 01:33 पी एम से 04:02 पी एम

अवधि - 02 घण्टे 30 मिनट्स

श्राद्ध करने की आसान विधि जिस तिथि में पितरों का श्राद्ध करना हो, उस दिन सुबह जल्दी उठें।

स्नानादि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें।

पितृस्थान को गाय के गोबर से लीप कर और गंगाजल से पवित्र करें।

महिलाएं स्नान करने के बाद पितरों के लिए सात्विक भोजन तैयार करें।

श्राद्ध भोज के लिए ब्राह्मणों को पहले से ही निमंत्रण दें।

ब्राह्मणों के आगमन के बाद उनसे पितरों की पूजा और तर्पण कराएं।

पितरों का नाम लेकर श्राद्ध करने का संकल्प लें।

जल में काला तिल मिलाकर पितरों को तर्पण दें।

पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का दूध, घी, खीर और दही अर्पित करें।

चावल के पिंड बनाकर पितरों को अर्पित करें।

ब्राह्मण को पूरे सम्मान के साथ भोजन कराएं।

अपनी क्षमतानुसार दान-दक्षिणा दें।

इसके बाद आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें।

श्राद्ध में पितरों के अलावा कौए, देव, गाय, और चींटी को भोजन खिलाने का प्रावधान है।