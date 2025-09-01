पितृपक्ष 2025: इस साल षष्ठी और सप्तमी श्राद्ध की तिथि को लेकर कंफ्यूजन, ज्योतिर्विद से जानें पितृपक्ष की तिथियां

अश्विन माह पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पूरा अश्विन महिना धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों के लिए अति प्रसिद्ध है। जहां आश्विन मास का प्रथम पक्ष पितृ देवों के लिए समर्पित है।

अश्विन माह पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पूरा अश्विन महिना धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों के लिए अति प्रसिद्ध है। जहां आश्विन मास का प्रथम पक्ष पितृ देवों के लिए समर्पित है। वहीं पर दूसरा पक्ष माता दुर्गा की आराधना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ज्योतिर्विद एवं वास्तुविद पं.दिवाकर त्रिपाठी पूर्वांचली ने बताया की 8 सितम्बर दिन सोमवार को सूर्योदय के साथ ही आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि आरम्भ हो रही है। इसी के साथ पितृ पक्ष का आरंभ हो जाएगा । आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा का आरंभ 7 सितंबर दिन रविवार को रात में 11:48 बजे से आरंभ हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध कर्म भाद्र पद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को ही किया जाता है जो 7 सितंबर दिन रविवार को ही होगा। इसलिए महालय का आरम्भ 7 सितंबर रविवार से ही हो जाएगा। इस बार चंद्रग्रहण भी पूर्णिमा के दिन लग रहा है। इसके अलावा षष्ठी और सप्तमी का श्राद्ध एक दिन होगा, क्योंकि सप्तमी तिथि 13 सितंबर को ही लग रही हैं। श्राद्धकर्म दोपहर को ही करते हैं, इसलिए दोनों श्राद्ध एक ह दिन किए जाएंगे।

षष्ठी एवं सप्तमी का श्राद्ध कार्य 13 सितंबर दिन शनिवार को ही किया जाएगा। इसका मूल कारण यह है की सप्तमी तिथि मध्यान्ह काल में 13 सितंबर को ही प्राप्त हो रही है। पुत्र की दीर्घायु एवं कुशलता की कामना से किया जाने वाला जितिया (जीवितपुत्रिका ) का व्रत पूजन अष्टमी श्राद्ध के दिन किया जाता है जो इस वर्ष 14 सितम्बर दिन रविवार को होगा । जीवितपुत्रिका का पारण 15 सितंबर दिन सोमवार को प्रातः 6:27 बजे के बाद नवमी तिथि में किया जाएगा। इस प्रकार 8 सितम्बर से शुरू हो रहे पितृ पक्ष, 21 सितंबर को समाप्त होंगे >

पितृपक्ष में तिथियों के अनुसार श्राद्ध कर्म एवं तर्पण किया जाना शास्त्र सम्मत है । पूर्णिमा का श्राद्ध एवं तर्पण 7 सितंबर दिन रविवार

प्रतिपदा का श्राद्ध एवं तर्पण 8 सितंबर दिन सोमवार

द्वितीया का श्राद्ध एवं तर्पण 9 सितम्बर दिन मंगलवार

तृतीया का श्राद्ध एवं तर्पण 10 सितंबर दिन बुधवार

चतुर्थी का श्राद्ध एवं तर्पण 11 सितंबर दिन गुरुवार

पंचमी का श्राद्ध एवं तर्पण 12 सितंबर दिन शुक्रवार

षष्ठी का श्राद्ध एवं तर्पण 13 सितंबर दिन शनिवार

सप्तमी का श्राद्ध एवं तर्पण 13 सितंबर दिन शनिवार

अष्टमी का श्राद्ध एवं तर्पण 14 सितंबर दिन रविवार

नवमी का श्राद्ध एवं तर्पण 15 सितंबर दिन सोमवार

दशमी का श्राद्ध एवं तर्पण 16 सितंबर दिन मंगलवार

एकादशी का श्राद्ध तर्पण 17 सितंबर दिन बुधवार

द्वादशी का श्राद्ध एवं तर्पण 18 सितंबर दिन गुरुवार

त्रयोदशी का श्राद्ध एवं तर्पण 19 सितंबर दिन शुक्रवार

चतुर्दशी का श्राद्ध एवं तर्पण 20 सितंबर दिन शनिवार