दशकों बाद श्राद्ध पक्ष में दो ग्रहण, इन देशों में रहने वाले भारतीय सूतक से पहले करें पितृ अमावस्या

Solar and Lunar Eclipse in Pitru Paksha 2025: इस बार पितृ पक्ष के पहले दिन चंद्र ग्रहण और आखिरी दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। दशकों बाद पितृ पक्ष में दो ग्रहण का संयोग बन रहा है। जानें ग्रहण के दिन कब करें श्राद्ध व तर्पण।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ, वरिष्ठ संवाददाताFri, 5 Sep 2025 08:25 PM
Pitru Paksha mein Surya Grahan aur Chandra Grahan: हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। इस बार पितृ पक्ष 7 सितंबर रविवार से आरंभ होकर 21 सितंबर(सर्वपितृ अमावस्या) तक रहेगा। दशकों बाद पहले ही दिन पूर्णिमा श्राद्ध और खग्रास चंद्रग्रहण दोनों पड़ रहे हैं। समाप्ति पर सूर्यग्रहण होगा, जो भारत में नहीं दिखेगा। ऐसे भारतीय परिवार जो सूर्यग्रहण ग्रस्त देश में रह रहे हैं उनको भी पितृ अमावस्या पर सूतक का ध्यान रखना होगा।

इस बार 15 दिन का होगा श्राद्ध, चतुर्थी व पंचमी एक दिन:

ज्योतिषाचार्य विभोर इंदूसुत के अनुसार श्राद्ध पक्ष पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। इस अवधि में सूर्य कन्या राशि में संचार करता है। इस वर्ष तिथि-क्षय है, चतुर्थी-पंचमी एक ही दिन होने से श्राद्ध पक्ष 15 दिन का रहेगा। 07 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध होगा। 8 सितंबर प्रतिपदा, 9 द्वितीया, 10 तृतीया, और 11 सितंबर को चतुर्थी व पंचमी दोनों पड़ेंगी। पंचमी का श्राद्ध 11 तारीख को दोपहर 12:45 के बाद किया जाएगा। इसके बाद 12 से 21 सितंबर तक क्रमशः षष्ठी से अमावस्या तक सभी तिथियों के श्राद्ध होंगे।

सूतक से पहले होगा श्राद्ध तर्पण:

विभोर इंदूसुत के अनुसार 7 सितंबर की दोपहर 12:57 बजे से चंद्र ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा। इसलिए पूर्णिमा श्राद्ध और तर्पण दोपहर 12:57 से पहले ही कर लेना आवश्यक है। रात 9:57 बजे ग्रहण लगेगा, जिसका मध्यकाल 11:42 पर और मोक्ष रात 1:27 बजे होगा। ग्रहण अवधि लगभग साढ़े तीन घंटे की रहेगी और यह पूरे भारत सहित कई अन्य देशों में भी दिखाई देगा।

दशकों बाद श्राद्ध पक्ष में दो ग्रहण:

ज्योतिषाचार्य राहुल अग्रवाल ने बताया कि दशको बाद श्राद्ध पक्ष में दो ग्रहण हैं। शुरुआत में चंद्रग्रहण और समापन पर सूर्यग्रहण। भारत में चंद्रग्रहण का पूरा असर होगा, लेकिन सूर्यग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। ऐसे में जो परिवार उन देशों में हैं जहां सूर्यग्रहण होगा उन्हें सूतक से पहले श्राद्ध करना होगा।

इन देशों में रहने वाले भारतीय सूतक से पहले करें पितृ अमावस्या :

ज्योतिषाचार्य भारत ज्ञान भूषण के अनुसार 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा यह केवल यूरोपीय देशों ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका प्रशांत महासागर आदि में दिखाई देगा। इसलिए भारत में इसका कोई सूतक नहीं लगेगा। भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण रात्रि 10:59 से शुरू होगा और सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे होता है अतः इस दिन उपरोक्त देशों में रहने वाले भारतीयों को पितृ विसर्जन सुबह 10:45 बजे तक कर लेना चाहिए।

श्राद्ध तिथियों का क्रम:

7 सितंबर- पूर्णिमा श्राद्ध (सूतक पूर्व), 8 सितंबर-प्रतिपदा, 9 सितंबर- द्वितीया, 10 सितंबर- तृतीया, 11 सितंबर- चतुर्थी व पंचमी, 12 सितंबर- षष्ठी, 13 सितंबर- सप्तमी, 14 सितंबर- अष्टमी, 15 सितंबर- नवमी, 16 सितंबर- दशमी, 17 सितंबर- एकादशी, 18 सितंबर- द्वादशी, 19 सितंबर- त्रयोदशी, 20 सितंबर- चतुर्दशी, 21 सितंबर-सर्वपितृ अमावस्या।