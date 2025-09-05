पितृ पक्ष में 4 ग्रह बदलेंगे चाल, मेष, मिथुन समेत इन 2 राशियों की चमकेगी किस्मत

पितृ पक्ष 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर तक रहेगा। पितृ पक्ष के दौरान इस बार चार ग्रह अपनी चाल बदलेंगे। ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल बदलने का विशेष महत्व होता है। ग्रहों की चाल बदलने से सभी 12 राशियां प्रभावित होती हैं। पितृ पक्ष के दौरान इस बार सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र की चाल बदलेगी।

पितृ पक्ष 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर तक रहेगा। पितृ पक्ष के दौरान इस बार चार ग्रह अपनी चाल बदलेंगे। ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल बदलने का विशेष महत्व होता है। ग्रहों की चाल बदलने से सभी 12 राशियां प्रभावित होती हैं। पितृ पक्ष के दौरान इस बार सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र की चाल बदलेगी। इन ग्रहों की चाल में यह बदलाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, करियर और संबंधों में असर डाल सकता है।

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए ये समय वरदान के समान रहने वाला है। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। इस समय में आपको जीवन में तरक्की के कई अवसर मिलेंगे।कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। प्रेमी के साथ समय व्यतीत करेंगे।परिवार के सदस्यों और मित्रों का सहयोग मिलेगा। यह समय आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों को शुभ फल की प्राप्ति होगी। हर कार्य के शुभ परिणाम मिलेंगे। धन-लाभ होगा, जिससे आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। नौकरी और व्यापार में तरक्की करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करेंगे और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए पितृ पक्ष अच्छा रहेगा। धन- लाभ होगा, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। ये समय आपके लिए वरदान के समान है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। खूब मान- सम्मान मिलेगा। पद- प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग भी बनेंगे।

वृश्चिक राशि- पितृ पक्ष में वृश्चिक राशि वालों को शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।धन लाभ होगा जिससेआर्थिक पक्ष मजबूत होगा। मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी और व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को शुभ फल की प्राप्ति होगी। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। कार्यक्षेत्र में सब आपके कार्य की तारीफ करेंगे।परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा।