21 सितंबर तक पितृपक्ष, पितरों की शांति के लिए करें ये 7 उपाय

Pitru Paksha 2025 Pitru Paksha ke upay: पितृ पक्ष साल में 1 बार अश्विन कृष्ण पक्ष में पितरों के श्राद्ध के लिए आता है। सोमवार से प्रारंभ पितृ पक्ष 21 सितंबर तक चलेंगे। कहा गया है कि देवताओं की पूजा में कदाचित भूल होने पर देवता क्षमा कर देते हैं, परन्तु पितृ कार्य में न्यूनता व आलस्य प्रमाद करने से पितर असन्तुष्ट हो जाते हैं, जिससे हमें रोग, शोक आदि भोगने पड़ते हैं। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध, तर्पण के अलावा कुछ उपाय किए जाते हैं, जिससे पितृ दोष दूर करने में मदद मिलती है।