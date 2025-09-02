pitru paksha 2025 pitro ko jal kis samay dena chahiye jal dene ke niyam and mantra Pitru Paksha: पितृ पक्ष में पितरों को जल अर्पित का उत्तम समय क्या है? जानें जल देने के नियम व मंत्र, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Pitru Paksha: पितृ पक्ष में पितरों को जल अर्पित का उत्तम समय क्या है? जानें जल देने के नियम व मंत्र

Pitro ko jal dene ka kya samay hai: पितृ पक्ष का समय पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपयुक्त माना गया है। मान्यता है कि इस दौरान पितरों को जल अर्पित करने से पितृ तृप्त होते हैं और अपने वंशजों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं।

Tue, 2 Sep 2025 05:00 PM
Pitro ko jal kaise dena chahiye: पितृ पक्ष हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होते हैं और आश्विन माह की अमावस्या को समाप्त होते हैं। पितृ पक्ष इस बार 07 सितंबर से प्रारंभ होंगे और 21 सितंबर को समापन होगा। पितृ पक्ष में पूर्वजों या पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्धकर्म, तर्पण व पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि इस समय पितरों का तर्पण व श्राद्ध करने से व्यक्ति को सुख-समृद्धि व खुशहाली के साथ शांति की प्राप्ति होती है। जानें पितृ पक्ष में पितरों को किस समय जल देना शुभ होता है, जानें जल देने के नियम व मंत्र।

पितरों को जल अर्पित करने का सही समय क्या है: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितरों को जल अर्पित करने से उनकी आत्मा को शांति व तृप्ति मिलती है, साथ ही तर्पण करने वाले व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितरों को जल अर्पित करने के लिए उत्तम समय सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच है। पितरों को जल अर्पित करते समय कांसे या तांबे के लोटे का प्रयोग करना चाहिए।

पितरों को जल अर्पित करने का नियम क्या है: मान्यता है कि अंगूठे से पितरों को जल अर्पित करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में हथेली के जिस भाग में अंगूठा होता है, उसे पितृ तीर्थ कहा गया है। तर्पण करने के लिए हाथ में सामग्री को लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। हाथ में जल, कुशा, पुष्प, अक्षत व काले तिल लेना चाहिए और दोनों हाथों को जोड़कर पितरों का स्मरण करना चाहिए। पितरों को आमंत्रित करने के बाद जल ग्रहण करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद 5,7 या 11 बार अंजलि से धरती पर जल गिराना चाहिए।

पितरों को जल अर्पित करते समय क्या बोलना चाहिए: पितरों को जल अर्पित करते समय 'ॐ देवताभ्य: पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नम: स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नम:। ॐ पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितृो प्रचोदयात्'मंत्र का जाप करना शुभ माना गया है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

