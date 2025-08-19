Pitru Paksha 2025 mein kya nahin karna chahiye aur kya nahi karna chaiye Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष कब से होंगे शुरू? जानें इस दौरान क्या करें और क्या नहीं करें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pitru Paksha 2025 mein kya nahin karna chahiye aur kya nahi karna chaiye

Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष कब से होंगे शुरू? जानें इस दौरान क्या करें और क्या नहीं करें

Pitru Paksha 2025 Date: पितृ पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए कई कार्य किए जाते हैं, जबकि कुछ कार्यों को करना वर्जित है। जानें पितृ पक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 03:52 PM
share Share
Follow Us on
Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष कब से होंगे शुरू? जानें इस दौरान क्या करें और क्या नहीं करें

What to do in pitru paksha 2025: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृ पक्ष प्रारंभ होते हैं और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृ पक्ष रहता है। पितृ पक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध व पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि पितृ पक्ष में श्राद्ध कर्म, तर्पण व पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं, जबकि इस अवधि में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। जानें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृ पक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।

पितृ पक्ष कब से शुरू होंगे: इस बार पितृ पक्ष 07 सितंबर 2025 से प्रारंभ होंगे और 21 सितंबर 2025 को पितृ पक्ष का समापन होगा।

ये भी पढ़ें:बुध होने जा रहे अस्त, 3 सितंबर से इन 3 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय

पितृ पक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए:

1. पितृ पक्ष में ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र व अन्न आदि का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं।

2. श्राद्ध पक्ष में गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर तृप्त होते हैं।

3. पितृ पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह समय पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए अति उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इस दौरान धार्मिक स्थलों जैसे गया जी, उज्जैन आदि में पिंडदान करने से पितृ दोष दूर होता है।

4. पितृ पक्ष के दौरान तामसिक चीजों जैसे प्याज, लहसुन, मांस-मदिरा आदि से दूरी बनाकर रखनी चाहिए।

5. पितृ पक्ष में शादी-विवाह या सगाई जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक होती है। मान्यता है कि इस अवधि में शुभ कार्यों को करने का अच्छा फल नहीं मिलता है और पितर नाराज होते हैं।

6. इस अवधि में नए वस्त्र या किसी नई चीज की खरीदारी करना अशुभ माना गया है।

ये भी पढ़ें:वास्तु अनुसार घर से बाहर निकलने से पहले करें ये उपाय, मिलेगी सफलता

7. पितृ पक्ष के दौरान बाल, नाखून या दाढ़ी काटने की मनाही होती है।

8. पितृ पक्ष के दौरान गृह प्रवेश करना अशुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को पितृ दोष का सामना करना पड़ सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Pitru Paksha
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने