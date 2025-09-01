Pitru Paksha: कब से शुरू है पितृपक्ष, जानें श्राद्ध की तिथियां व महत्व

Pitru Paksha 2025 Date and Time, कब से शुरू है पितृपक्ष: साल में एक बार पितृ पक्ष आते हैं। पितृ पक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म व दान-पुण्य करने का अधिक महत्व है। इस साल पितृ पक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होगी और समापन आश्विन मास की अमावस्या तक होगा। पितृ पक्ष 15 दिनों तक चलते हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 21 सितंबर को पितृपक्ष का समापन महालया अमावस्या के दिन होगा। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों को जल अर्पित करेंगे। पितृपक्ष में पितरों की मृत्यु तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। इसमें देवताओं, मृतकों के नाम और गोत्र उच्चारण कर जल अर्पण किया जाता है। आइए जानते हैं श्राद्ध की तिथियां-