पितृ पक्ष 2025: जानिए क्यों है श्राद्ध और तर्पण करना जरूरी?

7 सितंबर से पितृ पक्ष शुरू हो गया है। पितृ पक्ष 21 सितंबर तक रहेगा। पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। इस पक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण जरूरी होता है। यदि पितृ गण खुश हों तो परिवार में सुख-समृद्धि का वास होता है। श्राद्ध-तर्पण करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है।

पितृ पक्ष 2025: 7 सितंबर से पितृ पक्ष शुरू हो गया है। पितृ पक्ष 21 सितंबर तक रहेगा। पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। इस पक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण जरूरी होता है। यदि पितृ गण खुश हों तो परिवार में सुख-समृद्धि का वास होता है। श्राद्ध-तर्पण करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार तीन पीढ़ी तक श्राद्ध करने का विधान है। पिता को वसु देवता, दादा को रुद्र देवता और परदादा को आदित्य देवता के रूप में पूजने की परंपरा है। किसी भी परिवार में पिता, दादा व परदादा तक का श्राद्ध करना चाहिए। पितृ पक्ष में कुछ विशेष तरह की पूजन सामग्री का महत्व है, इसमें तिल, जौ, कुशा, गेहूं, उड़द दाल, मूंग, धान, कांगुनी, मटर, कचनार, सरसो, हवन लकड़ी आम की, सुपाड़ी, घी, शहद, पान का पत्ता आदि सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूजा के पश्चात ब्राह्मणों को कपड़े, धोती, गमछा व अन्य वस्तुएं दक्षिणा के रूप में देने से वह सामग्री पितरों को प्राप्त होती है।

तर्पण, श्राद्ध क्यों है जरूरी- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तर्पण, श्राद्ध करने से पितरों का ऋण चुकाया जाता है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। वर्ष के किसी भी मास तथा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पितरों की संतुष्टि के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक किये जाने वाले तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान आदि कर्मों को श्राद्ध कहा जाता है। ​​​​​​​इसे पितृयज्ञ भी कहते हैं। श्राद्ध के द्वारा व्यक्ति पितृऋण से मुक्त होता है और पितरों को संतुष्ट करके स्वयं की मुक्ति के मार्ग पर बढ़ता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितर श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विघ्या, सभी प्रकार के सुख और मरणोपरांत स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं।

2025 में श्राद्ध की तिथियां- पूर्णिमा का श्राद्ध 07 सितम्बर 2025, रविवार को हो गया है।

प्रतिपदा श्राद्ध आज यानी 08 सितम्बर 2025, सोमवार को है।

द्वितीया श्राद्ध- 09 सितम्बर 2025, मंगलवार

तृतीया श्राद्ध- 10 सितम्बर 2025, बुधवार

चतुर्थी श्राद्ध- 10 सितम्बर 2025, बुधवार

पञ्चमी श्राद्ध- 11 सितम्बर 2025, बृहस्पतिवार

महा भरणी- 11 सितम्बर 2025, बृहस्पतिवार

षष्ठी श्राद्ध- 12 सितम्बर 2025, शुक्रवार

सप्तमी श्राद्ध- 13 सितम्बर 2025, शनिवार

अष्टमी श्राद्ध- 14 सितम्बर 2025, रविवार

नवमी श्राद्ध- 15 सितम्बर 2025, सोमवार

दशमी श्राद्ध- 16 सितम्बर 2025, मंगलवार

एकादशी श्राद्ध- 17 सितम्बर 2025, बुधवार

द्वादशी श्राद्ध- 18 सितम्बर 2025, बृहस्पतिवार

त्रयोदशी श्राद्ध- 19 सितम्बर 2025, शुक्रवार

मघा श्राद्ध 19- सितम्बर 2025, शुक्रवार

चतुर्दशी श्राद्ध- 20 सितम्बर 2025, शनिवार