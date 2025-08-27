8 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध, जानें श्राद्ध के अंत में कैसे पितरों से प्रार्थना करें
Pitru Paksha :भाद्रपद मास की पूर्णिमा और अश्विन मास की प्रतिपदा से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में यमपुरी से पितर अपनी संतानों, वंशजों से पिंडदान और जल लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं।
दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः संततिरेव च॥ श्रद्धा च नोमा व्यगमद् बहु देयं च नोऽस्त्विति। -पितृगण। हमारे यहां दाताओं, वेदों ओर संतानों की वद्धि हो, हमारी श्रद्धा कभी न घटे, देने के लिए हमारे पास बहुत सम्पत्ति हो। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए श्राद्धकर्ता प्रसन्नता के साथ यथाक्रम पितरों का विसर्जन करें। श्राद्धकर्ता उन सभी आमंत्रित किए हुए ब्राह्यणों की प्रदक्षिण करें और फिर दक्षिणा देते हुए उन्हें विदा करे। इसके पश्चात् श्राद्ध से बचे अन्न का भोजन करके उस रात्रि में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे।
पितृपक्ष की तिथियां
8 सितंबर, सोमवार: प्रतिपदा श्राद्ध 9 सितंबर, मंगलवार: द्वितीया श्राद्ध 10 सितंबर, बुधवार: तृतीया श्राद्ध 10 सितंबर, बुधवार: चतुर्थी श्राद्ध 11 सितंबर, गुरुवार: पंचमी श्राद्ध 12 सितंबर, शुक्रवार: षष्ठी श्राद्ध 13 सितंबर, शनिवार: सप्तमी श्राद्ध 14 सितंबर, रविवार: अष्टमी श्राद्ध 15 सितंबर, सोमवार: नवमी श्राद्ध 16 सितंबर, मंगलवार: दशमी श्राद्ध 17 सितंबर, बुधवार: एकादशी श्राद्ध 18 सितंबर, गुरुवार: द्वादशी श्राद्ध 19 सितंबर, शुक्रवार: त्रयोदशी श्राद्ध 20 सितंबर, शनिवार: चतुर्दशी श्राद्ध 21 सितंबर, 2025 रविवार: सर्वपितृ अमावस्या