पेड़-पौधों का बार-बार सुखना देता है पितृ दोष का संकेत, जानिए इसके लक्षण और उपाय
गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण और वास्तु शास्त्र में पेड़-पौधों का सुखना पितृ असंतोष का स्पष्ट लक्षण बताया गया है। आइए जानते हैं पितृ दोष के मुख्य लक्षण और सरल उपाय।
पितृ दोष ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में एक गंभीर दोष माना जाता है, जो पूर्वजों की आत्मा की असंतुष्टि या अशांति से जुड़ा होता है। जब पितर नाराज होते हैं, तो घर में तरह-तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इनमें से एक प्रमुख संकेत है घर के पेड़-पौधों का बार-बार सुखना या मुरझाना। गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण और वास्तु शास्त्र में पेड़-पौधों का सुखना पितृ असंतोष का स्पष्ट लक्षण बताया गया है। आइए जानते हैं इसके मुख्य लक्षण और सरल उपाय।
पितृ दोष के प्रमुख लक्षण
पितृ दोष के कई संकेत घर में दिखाई देते हैं, जिनमें से कुछ आम हैं:
- घर में हमेशा कोई न कोई व्यक्ति बीमार रहता है, छोटी-मोटी बीमारियां बार-बार आती हैं।
- परिवार में बिना वजह झगड़े, कलह या मनमुटाव बढ़ जाता है।
- व्यापार या नौकरी में लगातार घाटा या रुकावट आती है।
- विवाह में देरी या संतान प्राप्ति में बाधा।
- घर में अचानक दुर्घटनाएं या नकारात्मक घटनाएं बढ़ना।
- सबसे प्रमुख संकेत – घर के पेड़-पौधे, खासकर तुलसी, पीपल, आम या नीम का बार-बार सूखना या मुरझाना, भले ही पानी और खाद दी जाए।
ये सभी लक्षण पितृ दोष की ओर इशारा करते हैं।
पेड़-पौधों का सुखना पितृ दोष का संकेत
वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, पीपल का पेड़ पितरों का निवास माना जाता है। यदि घर में पीपल या अन्य पवित्र पेड़ बिना वजह सूख जाते हैं, तो यह पितरों की असंतुष्टि का स्पष्ट संकेत है। तुलसी का पौधा भी विष्णु का प्रतीक है और इसका मुरझाना घर में लक्ष्मी और पितृ दोष दोनों का प्रभाव दिखाता है। जब पितरों को श्राद्ध-तर्पण नहीं मिलता या उनकी आत्मा भटक रही होती है, तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा पौधों पर असर डालती है। यह संकेत बताता है कि पितरों को शांति देने की जरूरत है।
पितृ दोष से मुक्ति के प्रमुख उपाय
पितृ दोष दूर करने के लिए शास्त्रों में कई सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं:
- श्राद्ध और तर्पण: पितृ पक्ष में या अमावस्या पर विधिवत श्राद्ध करें। काले तिल, जौ, कुश और जल से तर्पण करें।
- महामृत्युंजय मंत्र जाप: रोजाना 108 बार 'ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्' मंत्र का जाप करें।
- दक्षिण दिशा में दीपक: दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पितरों का स्मरण करें।
- पीपल पूजन: शनिवार या अमावस्या को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, 7 परिक्रमा करें और दीपक जलाएं।
- दान: काले तिल, काला कपड़ा, जूते-चप्पल, छाता और अन्न दान करें। गाय को हरा चारा खिलाएं।
पेड़-पौधों को हरा-भरा रखने के उपाय
पेड़ों का सुखना रोकने और पितृ दोष दूर करने के लिए ये उपाय अपनाएं:
- घर में तुलसी का पौधा रखें और रोजाना उसकी पूजा करें।
- पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से पितर प्रसन्न होते हैं।
- घर के आसपास हरे पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें।
- रोजाना ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करें।
- पितृ पक्ष में नारायण बली या त्रिपिंडी श्राद्ध करवाएं।
पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए सबसे जरूरी है श्रद्धा और नियमित तर्पण। पेड़-पौधों का सुखना एक चेतावनी है कि पितरों को शांति देने का समय आ गया है। इन उपायों से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहेगी।
