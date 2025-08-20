पिठोरी अमावस्या पर कालसर्प और पितृ दोष से मुक्ति के लिए करें ये खास उपाय

हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है। इस समय भाद्रपद मास चल रहा है। भाद्रपद मास की अमावस्या 22 अगस्त को है। अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा की जाती है।

Amavasya Ke Upay : हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है। इस समय भाद्रपद मास चल रहा है। भाद्रपद मास की अमावस्या 22 अगस्त को है। अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा की जाती है। भाद्रपद मास में पड़ने वाली अमावस्या का महत्व कई गुना अधिक माना जाता है। भाद्रपद मास की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या कहते हैं। पिठोरी अमावस्या को कुशोत्पाटिनी अमावस्या भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कुशोत्पाटिनी का अर्थ है कुशा का संग्रह करना। धार्मिक कार्यों में प्रयोग होने वाली कुशा का इस अमावस्या पर संग्रह किया जाता है। आमतौर पर अमावस्या का उखाड़ा गया कुश का प्रयोग एक महीने तक किया जा सकता है। अमावस्या के दिन कुछ उपाय करने से पितृ और कालसर्प दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं अमावस्या के दिन पितृ और कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए-

पितृ दोष कब लगता है- पितृ दोष की वजह से व्यक्ति का जीवन परेशानियों से भर जाता है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार कुंडली में दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें और दसवें भाव में जब सूर्य राहु या सूर्य शनि की युति बनती है तब पितृ दोष लगता है। इसके साथ ही लग्नेश का छठे, आठवें, बारहवें भाव में होने और लग्न में राहु के होने पर भी पितृ दोष लगता है। सूर्य के तुला राशि में रहने पर या राहु या शनि के साथ युति होने पर पितृ दोष का प्रभाव बढ़ जाता है।

उपाय- पितृ दोष से मुक्ति के लिए अमावस्या के दिन पितर संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों का स्मरण कर पिंड दान करना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगें।

कालसर्प दोष कब लगता है- ज्योतिषशास्त्र के अनुसार कुंडली में जब राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प दोष का निर्माण हो जाता है। कालसर्प दोष की वजह से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

उपाय- कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए अमावस्या के पावन दिन विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा- अर्चना करनी चाहिए। इस दिन दूध, गंगा जल, इत्यादि से भोलेनाथ का अभिषेक करें। भोलेनाथ को भोग भी लगाएं और उनकी आरती करें। भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिल सकती है।