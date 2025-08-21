Pithori amavasya 2025 snan daan ka shubh muhurat know brahma muhurta time and rahukaal Pithori amavasya 2025: पिठोरी अमावस्या पर क्या है स्नान-दान का शुभ मुहूर्त? जानिए, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pithori amavasya 2025 snan daan ka shubh muhurat know brahma muhurta time and rahukaal

Pithori amavasya 2025: पिठोरी अमावस्या पर क्या है स्नान-दान का शुभ मुहूर्त? जानिए

Pithori amavasya muhurat timing: पिठोरी अमावस्या को कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना व कुछ चीजों का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। जानें पिठोरी अमावस्या पर स्नान-दान का मुहूर्त।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 03:47 PM
share Share
Follow Us on
Pithori amavasya 2025: पिठोरी अमावस्या पर क्या है स्नान-दान का शुभ मुहूर्त? जानिए

Pithori Amavasya Shubh Muhurat 2025: भाद्रपद महीने की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या या भाद्रपद अमावस्या कहा जाता है। इस साल भादो माह की अमावस्या 22 व 23 अगस्त, दोनों दिन है। अमावस्या तिथि पितृ पूजन के लिए अत्यंत खास मानी गई है। मान्यता है कि इस दिन पितरों का तृपर्ण, पूजन, श्राद्ध व पिंडदान करने से जीवन में सुख-समृद्धि व शांति आती है। पिठोरी अमावस्या के दिन शुभ मुहूर्त में पितृ पूजन व स्नान-दान करना पुण्यकारी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में स्नान-दान करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। जानें पिठोरी अमावस्या का स्नान-दान का ब्रह्म मुहूर्त व अन्य शुभ मुहूर्त भी।

ये भी पढ़ें:पिठोरी अमावस्या के दिन इन तीन जगहों पर जलाएं दीपक, मिलता है पितरों का आशीर्वाद

पिठोरी अमावस्या स्नान-दान का ब्रह्म मुहूर्त: 22 अगस्त को पिठोरी अमावस्या पर स्नान-दान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 26 मिनट से सुबह 05 बजकर 10 मिनट तक रहेगा। जानें अन्य मुहूर्त भी।

अभिजित मुहूर्त- 11:58 ए एम से 12:50 पी एम

विजय मुहूर्त- 02:34 पी एम से 03:26 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:53 पी एम से 07:15 पी एम

23 अगस्त को स्नान-दान के मुहूर्त:

ब्रह्म मुहूर्त- 04:26 ए एम से 05:10 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:58 ए एम से 12:49 पी एम

विजय मुहूर्त- 02:33 पी एम से 03:25 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:52 पी एम से 07:14 पी एम

राहुकाल के समय न करें पूजा-पाठ: ज्योतिष शास्त्र में राहुकाल को पूजा-पाठ व शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। 22 अगस्त को राहुकाल सुबह 10 बजकर 46 मिनट से दोपहर 12 बजकर 24 मिनट तक रहेगा। 23 अगस्त को राहुकाल सुबह 09 बजकर 09 मिनट से सुबह 10 बजकर 46 मिनट तक रहेगा।

स्नान-दान से क्या मिलता है फल-

1. पिठोरी अमावस्या के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पितृ दोष दूर होता है। अगर नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं।

2. इस दिन गरीब या जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र या अपनी सामर्थ्यनुसार धन का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

ये भी पढ़ें:शुक्र के नक्षत्र में सूर्य का गोचर, 30 अगस्त से इन राशियों के आएंगे शुभ दिन
amavasya kab h
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने