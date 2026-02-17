Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

काशी का एक रहस्यमय कुंड, जहां पूजा कराने से मिलती है भटकती आत्माओं को शांति, गरुड़ पुराण में भी है उल्लेख

Feb 17, 2026 01:26 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

वाराणसी में स्थित पिशाच मोचन कुंड हिंदू धर्म में एक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली तीर्थ है। यह कुंड उन भटकती आत्माओं की शांति के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो या जिनका विधिवत श्राद्ध-तर्पण ना हुआ हो।

काशी का एक रहस्यमय कुंड, जहां पूजा कराने से मिलती है भटकती आत्माओं को शांति, गरुड़ पुराण में भी है उल्लेख

वाराणसी में स्थित पिशाच मोचन कुंड हिंदू धर्म में एक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली तीर्थ है। गरुड़ पुराण के काशी खंड में इसका वर्णन मिलता है। यह कुंड उन भटकती आत्माओं की शांति के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो या जिनका विधिवत श्राद्ध-तर्पण ना हुआ हो। पुराणों के अनुसार, ऐसी आत्माएं सालों तक भटकती रहती हैं और परिवार की कई पीढ़ियों पर अशुभ प्रभाव डालती हैं। पिशाच मोचन कुंड में विशेष पूजा, त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बली से इन आत्माओं को मोक्ष प्राप्त होता है।

पिशाच मोचन कुंड का पौराणिक महत्व

गरुड़ पुराण में वर्णित है कि भगवान विष्णु ने स्वयं इस कुंड को 'पिशाच मोचन' नाम का वरदान दिया था। इसका उद्देश्य है कि यहां श्रद्धा से स्नान और पूजन करने वाले की भटकती आत्माओं को शांति मिले और उनका ऋण चुक जाए। कुंड के पास एक प्राचीन पीपल वृक्ष है, जिसे पितरों की आत्माओं का निवास माना जाता है। यहां सिक्का बांधने या तर्पण करने से पितरों के सभी उधार उतर जाते हैं और वे शांत होकर मोक्ष पाते हैं।

अकाल मृत्यु वाली आत्माओं की स्थिति

पुराणों के अनुसार, जब किसी की अकाल मृत्यु होती है और उसका विधिवत अंतिम संस्कार या श्राद्ध नहीं होता, तो उसकी आत्मा पिशाच योनि में भटकती रहती है। ऐसी आत्माएं परिवार पर कई पीढ़ियों तक अशुभ प्रभाव डालती हैं - जैसे घर में कलह, आर्थिक हानि, स्वास्थ्य समस्या या संतान प्राप्ति में बाधा। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसी आत्माओं को मोक्ष दिलाने का सबसे प्रभावी स्थान काशी का पिशाच मोचन कुंड है।

कुंड में किए जाने वाले मुख्य अनुष्ठान

पिशाच मोचन कुंड में मुख्य रूप से तीन अनुष्ठान किए जाते हैं:

  • त्रिपिंडी श्राद्ध: तीन पीढ़ियों के पितरों के लिए किया जाता है।
  • नारायण बली: अकाल मृत्यु या अपमृत्यु वाली आत्माओं के लिए।
  • तर्पण और सिक्का बांधना: पीपल वृक्ष पर सिक्का बांधकर पितरों का ऋण चुकता किया जाता है।

कुंड में स्नान करने से काशी में 100 बार स्नान के बराबर पुण्य मिलता है। पितृ पक्ष में यहां विशेष भीड़ रहती है।

पिशाच मोचन कुंड काशी की आध्यात्मिक शक्ति का एक अनुपम प्रमाण है। यहां पूजा कराने से ना केवल भटकती आत्माएं शांत होती हैं, बल्कि परिवार की कई पीढ़ियों पर अशुभ प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में इसका विशेष उल्लेख है। अगर आपके परिवार में कोई अशांति या बाधा है, तो धर्म विशेषज्ञ से सलाह लेकर इस कुंड की यात्रा अवश्य करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Hindu Sanatan
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने
;;;