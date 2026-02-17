काशी का एक रहस्यमय कुंड, जहां पूजा कराने से मिलती है भटकती आत्माओं को शांति, गरुड़ पुराण में भी है उल्लेख
वाराणसी में स्थित पिशाच मोचन कुंड हिंदू धर्म में एक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली तीर्थ है। गरुड़ पुराण के काशी खंड में इसका वर्णन मिलता है। यह कुंड उन भटकती आत्माओं की शांति के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो या जिनका विधिवत श्राद्ध-तर्पण ना हुआ हो। पुराणों के अनुसार, ऐसी आत्माएं सालों तक भटकती रहती हैं और परिवार की कई पीढ़ियों पर अशुभ प्रभाव डालती हैं। पिशाच मोचन कुंड में विशेष पूजा, त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बली से इन आत्माओं को मोक्ष प्राप्त होता है।
पिशाच मोचन कुंड का पौराणिक महत्व
गरुड़ पुराण में वर्णित है कि भगवान विष्णु ने स्वयं इस कुंड को 'पिशाच मोचन' नाम का वरदान दिया था। इसका उद्देश्य है कि यहां श्रद्धा से स्नान और पूजन करने वाले की भटकती आत्माओं को शांति मिले और उनका ऋण चुक जाए। कुंड के पास एक प्राचीन पीपल वृक्ष है, जिसे पितरों की आत्माओं का निवास माना जाता है। यहां सिक्का बांधने या तर्पण करने से पितरों के सभी उधार उतर जाते हैं और वे शांत होकर मोक्ष पाते हैं।
अकाल मृत्यु वाली आत्माओं की स्थिति
पुराणों के अनुसार, जब किसी की अकाल मृत्यु होती है और उसका विधिवत अंतिम संस्कार या श्राद्ध नहीं होता, तो उसकी आत्मा पिशाच योनि में भटकती रहती है। ऐसी आत्माएं परिवार पर कई पीढ़ियों तक अशुभ प्रभाव डालती हैं - जैसे घर में कलह, आर्थिक हानि, स्वास्थ्य समस्या या संतान प्राप्ति में बाधा। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसी आत्माओं को मोक्ष दिलाने का सबसे प्रभावी स्थान काशी का पिशाच मोचन कुंड है।
कुंड में किए जाने वाले मुख्य अनुष्ठान
पिशाच मोचन कुंड में मुख्य रूप से तीन अनुष्ठान किए जाते हैं:
- त्रिपिंडी श्राद्ध: तीन पीढ़ियों के पितरों के लिए किया जाता है।
- नारायण बली: अकाल मृत्यु या अपमृत्यु वाली आत्माओं के लिए।
- तर्पण और सिक्का बांधना: पीपल वृक्ष पर सिक्का बांधकर पितरों का ऋण चुकता किया जाता है।
कुंड में स्नान करने से काशी में 100 बार स्नान के बराबर पुण्य मिलता है। पितृ पक्ष में यहां विशेष भीड़ रहती है।
पिशाच मोचन कुंड काशी की आध्यात्मिक शक्ति का एक अनुपम प्रमाण है। यहां पूजा कराने से ना केवल भटकती आत्माएं शांत होती हैं, बल्कि परिवार की कई पीढ़ियों पर अशुभ प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में इसका विशेष उल्लेख है। अगर आपके परिवार में कोई अशांति या बाधा है, तो धर्म विशेषज्ञ से सलाह लेकर इस कुंड की यात्रा अवश्य करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
