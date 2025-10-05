मीन साप्ताहिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 5 से 11 अक्टूबर तक का राशिफल
Meen Rashifal, Horoscope Future Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5 से 11 अक्टूबर तक का समय…
Pisces Weekly Horoscope Today, मीन साप्ताहिक राशिफल (5- 11 अक्टूबर, 2025): इस हफ्ते आपकी भावनाएं कोमल और गहरी रहेंगी। धीरे-धीरे कदम बढ़ाएं, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और किसी दयालु व्यक्ति के साथ ईमानदार विचार साझा करें, ताकि मन को शांति और स्पष्टता मिले। कल्पना और शांति आपके फैसलों को मार्गदर्शन देंगी। जरूरतों के बारे में नरमी से बोलें और स्पष्ट सीमाएं रखें। रचनात्मक काम या प्रार्थना मन को शांति देंगे। अधिक सोचने से बचें। अच्छी नींद लें, छोटे संकेतों पर भरोसा रखें और हर सुबह साधारण देखभाल के छोटे कामों से धीरे-धीरे खुशियां बढ़ाएं।
लव राशिफल: इस हफ्ते आपके प्रेम जीवन में नरमी से सुनना और ईमानदारी से साझा करना जरूरी है। दिल से शांत शब्दों में बात करें और ज्यादा भावनात्मक न हों। छोटे-छोटे दयालु इशारे जैसे नोट या मदद किसी के दिन को आसान बना सकते हैं। अपने साथी को बिना जल्दबाजी किए भावनाएं साझा करने दें। जरूरत पड़ने पर नरम सीमा तय करें। पुराने दुख को माफ करना राहत दे सकता है। शांत समझ और लगातार देखभाल भरोसा बढ़ाएंगी और समय के साथ आपका संबंध और गर्मजोशी भरा होगा।
करियर राशिफल: इस हफ्ते काम में शांत रचनात्मकता और धैर्य से प्रयास का लाभ मिलेगा। मीटिंग में एक विचार साझा करें और स्पष्ट उदाहरण दें। छोटी-छोटी लिस्ट बनाकर रोज छोटे काम पूरा करें। सहकर्मी से फीडबैक लें और उसे अपने काम में सुधार के लिए इस्तेमाल करें। किसी सरल मार्गदर्शिका से नया छोटा कौशल सीखें। एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट न संभालें। शांत ध्यान और लगातार देखभाल आपका काम दूसरों के लिए अधिक दिखने योग्य और मूल्यवान बनाएगी।
आर्थिक राशिफल: इस हफ्ते आपकी पैसों की आदतें नरम योजना और ईमानदार रिकॉर्ड से लाभ उठाएंगी। जो कमाते हैं और खर्च कहां होता है उसे लिखें। हर हफ्ते थोड़ी बचत रखें और अगर चाहें तो दयालुता के लिए भी थोड़ा अलग रखें। बहुत अच्छे लगने वाले ऑनलाइन ऑफर से बचें। खरीदारी से पहले दामों की तुलना करें। अगर संशय हो, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। सावधानीपूर्वक ट्रैकिंग तनाव घटाएगी और भविष्य की योजना को सुरक्षित बनाएगी।
स्वास्थ्य राशिफल: इस हफ्ते आपकी सेहत शांत दिनचर्या और आराम से अच्छी होगी। समय पर सोएं और हल्की रोशनी में उठें। हल्का योग या धीमी सैर मन को शांत रखेगा। संतुलित भोजन खाएं और दिन भर हाइड्रेटेड रहें। चिंता को अंदर न रखें, किसी मित्र या बड़े से साझा करें। बार-बार थकान महसूस होने पर भरोसेमंद स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें। छोटी, नियमित देखभाल आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगी।
मीन राशि के गुण-
ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु
कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक
प्रतीक: मछली
तत्त्व: जल
शरीर का भाग: रक्त संचार
राशि स्वामी: नेपच्यून
शुभ दिन: गुरुवार
शुभ रंग : बैंगनी
भाग्यशाली अंक: 11
शुभ रत्न: पुखराज
स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर
अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन
औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ
किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
