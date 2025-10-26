Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pisces Weekly Horoscope Saptahik Meen Rashifal 26 October- 11 November 2025 bhavisyafal future predictions
मीन साप्ताहिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का राशिफल

मीन साप्ताहिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का राशिफल

संक्षेप: Meen Rashifal, Horoscope Future Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 16 अक्टूबर- 11 नवंबर तक का समय…

Sun, 26 Oct 2025 07:47 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Pisces Weekly Horoscope Today, मीन साप्ताहिक राशिफल (26 अक्टूबर- 1 नवंबर, 2025): रोमांटिक रिश्ते में स्थिरता लाने के लिए अपनी भावनाएं खुलकर शेयर करें। सुरक्षित जगह पर निवेश करना बेहतर रहेगा। आपकी लगन प्रोफेशनल टारगेट्स को पूरा करने में मदद करेगी। इस हफ्ते अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करें। आप अपने प्रोफेशनल गोल्स को हासिल करने में कामयाब रहोगे। हेल्थ और वेल्थ दोनों पॉजिटिव रहेंगी।

लव राशिफल: इस हफ्ते अपने इमोशन्स को कंट्रोल में रखें जब पार्टनर के साथ वक्त बिताएं। आपको लग सकता है कि पार्टनर में एनर्जी की कमी है, लेकिन इसका असर रिलेशनशिप पर नहीं पड़ेगा। किसी दिन रोमांटिक डिनर या नाइट ड्राइव रिलेशन में फिर से जुनून और मिठास ला सकती है। हफ्ते का दूसरा भाग एक्स-लवर से फिर से जुड़ने के लिए अच्छा रहेगा। कुछ रिश्ते पैरेंट्स के साथ टकराव की वजह बन सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव रहें। घर के बड़े आखिरकार आपका फैसला स्वीकार कर लेंगे।

करियर राशिफल: नए क्लाइंट्स से डील करते वक्त अपने नेगोशिएशन स्किल्स का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़े तो खुद जाकर भी मिलें। चाहे शेड्यूल कितना ही टाइट क्यों न हो। हेल्थकेयर, बैंकिंग, आईटी, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मीडिया सेक्टर के प्रोफेशनल्स को डेडलाइन्स की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा सावधान रहें और इगो को बीच में न आने दें। स्टूडेंट्स एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जो लोग कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बिजनेस में हैं वो अपने व्यापार को नए इलाकों में विस्तार दे पाएंगे।

ये भी पढ़ें:तुला साप्ताहिक राशिफल :26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा?

आर्थिक राशिफल: पैसा आएगा, लेकिन एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान होना जरूरी है ताकि सही जगह निवेश किया जा सके। इस हफ्ते ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट से बचें। कुछ महिलाएँ प्रॉपर्टी विवाद में उलझ सकती हैं, जिससे मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा। ट्रेडिंग में सावधानी रखें क्योंकि इसमें रिस्क रहेगा। दोस्तों या भाई-बहनों के साथ किसी आर्थिक विवाद का समाधान मिलेगा। बिजनेस करने वाले लोग अपने पेंडिंग ड्यूज क्लियर करने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। टू-व्हीलर चलाते वक्त सावधान रहें। पैरों से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं और घर के बुजुर्ग गीली जमीन पर फिसल सकते हैं। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम रही है, उन्हें हफ्ते के दूसरे भाग में ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। हेल्दी डाइट लें जिसमें प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट का संतुलन हो। अगर ट्रैवल की प्लानिंग है तो फर्स्ट-एड बॉक्स जरूर साथ रखें।

ये भी पढ़ें:मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह?

मीन राशि के गुण-

ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
pisces Pisces Horoscope Meen Rashi अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने