मीन साप्ताहिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 24 से 30 अगस्त तक का राशिफल

Meen Rashifal, Horoscope Future Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 24 से 30 अगस्त तक का समय…

Sun, 24 Aug 2025 07:09 AM

Pisces Weekly Horoscope Today, मीन साप्ताहिक राशिफल (24- 30 अगस्त, 2025): यह सप्ताह मीन राशि वालों के लिए जीवन के हर पहलू में तरक्की और आर्थिक स्थिरता लाने के लिए प्रेरित करता है। ईमानदारी से बातचीत करने पर आपके रिश्ते को फायदा होगा। प्रोफेशनल लाइफ में नए मौके मिल सकते हैं, जिस पर बहुत सोच-समझकर फैसले लेने होंगे। सोच-समझकर प्लानिंग और बजट बनाने से आर्थिक स्थिरता आएगी। अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें।

लव राशिफल : आपका रिलेशनशिप केंद्र पर है क्योंकि इमोशनल बॉन्ड और कनेक्शन गहरा होगा। सिंगल जातकों की जीवन में नई संभावनाएं रहेंगी, जो लव लाइफ में रोमांच लाएंगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह साथी से खुलकर बातचीत करने का उत्तम समय है। इससे रिश्तों में आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा। अपनी फीलिंग्स व्यक्त करें और पार्टनर की जरुरतों पर ध्यान दें। सामाजिक मेलजोल आपके जीवन में अप्रत्याशित खुशियां ला सकते हैं। आपको प्रियजनों से फिर से मिलने की अनुमति देते हैं।

करियर राशिफल : यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अवसरों को लेकर अलर्ट रहें, जो प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बना सकती हैं। नेटवर्किंग की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसलिए सहकर्मियों और मेंटर्स के साथ एक्टिव होकर शामिल हों। अनुकूल ढलना आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी क्योंकि आप चुनौतियों को पार कर सकेंगे। नई स्किल या प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार रहें।

आर्थिक राशिफल : आर्थिक मामलों में कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। आप सप्ताह की शुरुआत में प्रॉपर्टी बेच या खरीद सकते हैं। आप लग्जरी की चीजों पर पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल घड़ी के लिए पैसे बचाएं। मिथुन राशि के कुछ जातक घर मरम्मत कराकर प्रसन्न रहेंगे। फीमेल्स विदेश में वेकेशन का प्लान बना सकती हैं और होटल और फ्लाइट की बुकिंग कर सकती हैं।

स्वास्थ्य राशिफल : स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। कुछ भाग्यशाली जातकों को लंबे समय से चली आ रही बीमारी से छुटकारा मिलेगा। इस सप्ताह, आपको डाइट पर ध्यान देने की जरूरत है। ऑयली फूड का सेवन न करें। इसके बजाएं हेल्दी रहने के लिए हरी सब्जियां और फलों का सेवन करें। सप्ताह के आखिरी दिनों में जिम या योग क्लास ज्वॉइन कर सकते हैं। कुछ बच्चों को खेलते समय चोट-चपेट लग सकती है।

मीन राशि के गुण-

ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

