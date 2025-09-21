मीन साप्ताहिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 21 से 27 सितंबर तक का राशिफल

Meen Rashifal, Horoscope Future Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से 27 सितंबर तक का समय…

Sun, 21 Sep 2025 07:34 AM

Pisces Weekly Horoscope Today, मीन साप्ताहिक राशिफल (21- 27 सितंबर, 2025): इस हफ्ते आपकी भावनाएं आपको समझदारी से चुनने में मदद करेंगी। शांत समय में सोचें। दयालु शब्दों में बात करें और छोटे-छोटे कदम उठाएं जो आपके अंदरूनी मूल्यों और उम्मीदों के साथ मेल खाते हों। मीन राशि वाले इस हफ्ते नरम और सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे, जो मददगार बातचीत और शांत निर्णयों को सपोर्ट करेगी। अपनी अंदरूनी समझ पर भरोसा करें। करीबी लोगों से भावनाएं शेयर करें और अपने लक्ष्यों की ओर छोटे कदम बढ़ाएं। क्रिएटिव पल समाधान भी ला सकते हैं। अपनी आदतों में स्थिर रहें, जरूरत पड़ने पर मदद मांगें और बदलावों के दौरान शांत रहें।

लव राशिफल: इस हफ्ते प्यार में नरम ईमानदारी और छोटे-छोटे प्यार भरे कदम जरूरी हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो अपनी भावनाएं शांत शब्दों में शेयर करें और पार्टनर की उम्मीदों को सुनें। साथ में थोड़ा समय बिताने की योजना बनाएं। खाना बनाना, घूमना, या भविष्य की छोटी योजनाओं पर चर्चा करें। सिंगल मीन राशि के जातक किसी कला, संगीत या दयालु दोस्तों के जरिए किसी खास व्यक्ति से मिल सकते हैं।

करियर राशिफल: काम में इस हफ्ते शांत फोकस और स्पष्ट कदम जरूरी है। एक समय में एक ही काम करें, दूसरों को अपने विचार सरल तरीके से समझाएं और प्रगति ट्रैक करने के लिए छोटे-छोटे लिस्ट बनाएं। सहकर्मी नरम नेतृत्व और ईमानदार प्रयास की कद्र करेंगे। अगर बदलाव आए, तो पहले सवाल पूछें और जानें कि क्या जरूरी है। अपने क्रिएटिव टैलेंट का इस्तेमाल समस्या को सुलझाने के लिए करें।

आर्थिक राशिफल: इस हफ्ते पैसे का हाल छोटे-छोटे चेक से साफ होगा। रोज़ाना खर्च नोट करें, सरल बजट तय करें, और जल्दी किए गए वादों से बचें जो बाद में महंगे पड़ सकते हैं। अगर कोई खरीदारी प्लान करें, तो दाम तुलना करें और बड़े परिवार के सदस्यों से सलाह लें। छोटी बचत की आदत भविष्य में मदद करेगी। लोन में सावधानी रखें और शर्तों को पूरी तरह पढ़ें। अगर अतिरिक्त आय आए, तो उसका हिस्सा बचत में रखें और बाकी जरूरी घरेलू जरूरतों में इस्तेमाल करें। शांत और समझदारी भरे फैसले लें।

स्वास्थ्य राशिफल: इस हफ्ते छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। रोजाना हल्की वॉक करें। पानी पीएं और भोजन समय पर लें। हल्की मसाले वाली या साधारण सब्जियां डाइट में शामिल करें। छोटी-छोटी सांस लेने वाली एक्सरसाइज तनाव कम करने और नींद सुधारने में मदद करेगी। देर रात तक जागने और स्क्रीन के लंबे इस्तेमाल से बचें। अगर कहीं दर्द या अकड़न हो, तो उस हिस्से को आराम दें और हल्की मसाज करें।

मीन राशि के गुण-

ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

