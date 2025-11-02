मीन साप्ताहिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 2 से 8 नवंबर तक का राशिफल

संक्षेप: Meen Rashifal, Horoscope Future Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2- 8 नवंबर तक का समय…

Sun, 2 Nov 2025 06:51 AM

Pisces Weekly Horoscope Today, मीन साप्ताहिक राशिफल (2- 8 नवंबर, 2025): इस हफ्ते मीन राशि वालों के लिए समय शांत, रचनात्मक और सुकून भरा रहेगा। आपकी कल्पनाशक्ति और दयालु स्वभाव लोगों को आपकी ओर खींचेंगे। छोटी-छोटी मदद और सच्चे शब्द रिश्तों में मिठास बढ़ाएंगे। कोई नया आइडिया या रचनात्मक काम सराहना दिला सकता है। अपनी दिनचर्या में संतुलन रखें। काम और आराम दोनों को बराबर महत्व दें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: यह सप्ताह प्रेम से भरपूर और भावनाओं से जुड़ा रहेगा। पार्टनर के साथ सादगी भरे पल बिताएं- जैसे साथ में संगीत सुनना या कुछ अच्छा खाना बनाना। आपके छोटे-छोटे ख्याल रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। अगर सिंगल हैं तो किसी क्लास या सामुदायिक काम के दौरान कोई खास व्यक्ति मिल सकता है। बातचीत में ईमानदार रहें और जल्दी फैसले न लें। परिवार के साथ भी स्नेह और धैर्य से संबंध और मजबूत होंगे।

करियर राशिफल: काम के क्षेत्र में आपकी कल्पनाशक्ति और नर्म स्वभाव फायदा देंगे। टीम में अपने विचार साफ-साफ रखें और जो कहते हैं, उसे पूरा करें। काम को छोटे हिस्सों में बांटकर धीरे-धीरे पूरा करें। कोई सीनियर या साथी आपकी मेहनत को नोटिस करेगा। इस समय कोई नया कौशल सीखना या पुरानी आदत सुधारना उपयोगी रहेगा। ज्यादा वादे न करें, बस भरोसेमंद तरीके से काम खत्म करें।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में थोड़ी सतर्कता जरूरी है। एक आसान बजट बनाएं और हफ्ते में थोड़ा-थोड़ा बचत करें। जल्दबाजी में खर्च या किसी सौदे में बिना पढ़े हस्ताक्षर करने से बचें। किसी पार्टनर या दोस्त के साथ मिलकर किया गया काम छोटा लाभ दे सकता है, बस बात साफ रखें। खर्च और बिलों का रिकॉर्ड रखें। धीरे-धीरे और सोच-समझकर चलेंगे तो आर्थिक स्थिति में सुधार होता रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा रहेगा अगर आप स्वस्थ दिनचर्या का पालन करते हैं। हर दिन थोड़ा टहलें, स्ट्रेचिंग करें और नींद का समय तय रखें। हल्का, पौष्टिक खाना और गुनगुना पानी पिएं। देर तक मोबाइल या स्क्रीन देखने से बचें। अगर मन भारी लगे तो किसी भरोसेमंद दोस्त या काउंसलर से बात करें। योग, ध्यान या पढ़ाई जैसी आदतें मन को सुकून और शरीर को एनर्जी देने का काम करेंगी।

मीन राशि के गुण-

ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com