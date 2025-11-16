मीन साप्ताहिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 16 से 22 नवंबर तक का राशिफल

संक्षेप: Meen Rashifal, Horoscope Future Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 16-22 नवंबर तक का समय…

Sun, 16 Nov 2025 06:56 AM

Pisces Weekly Horoscope Today, मीन साप्ताहिक राशिफल (16-22 नवंबर, 2025): इस हफ्ते आपकी लव लाइफ खुशहाल रहेगी और रिश्तों में अच्छे पल बिताने का मौका मिलेगा। काम पर प्रोफेशनल रवैया अपनाने से आप उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। पैसों के मामले में सुरक्षित निवेश पर विचार करना समझदारी होगी। सेहत सामान्य और स्थिर रहेगी। रिश्तों में ईगो को दूर रखना ही पुराने मुद्दों को सुलझाने का सबसे आसान तरीका होगा। आपका दैनिक प्रदर्शन और व्यवहार आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। धन लाभ के योग बने रहेंगे और स्वास्थ्य भी पूरे हफ्ते ठीक रहेगा।

लव राशिफल: रिश्ते में बहस या तकरार से बचें, क्योंकि आपका साथी इस हफ्ते रिश्ते के भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत करना चाहेगा। हफ्ते का दूसरा भाग किसी पुराने प्रेमी या अधूरे रिश्ते से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए सही रहेगा। जिन महिलाओं को परिवार में परेशानी है, उन्हें माता-पिता का पूरा समर्थन मिलेगा। आप दोनों इस वीकेंड कोई यात्रा प्लान कर सकते हैं या रिश्ते को अगले स्तर तक ले जाने का भी विचार बना सकते हैं। बातचीत में पुराने रिश्तों का जिक्र न करें, इससे माहौल खराब हो सकता है। सिंगल महिलाओं को ऑफिस या क्लासरूम में किसी से प्रपोजल मिल सकता है।

करियर राशिफल: काम को विवादों और अनावश्यक उलझनों से दूर रखें। इस हफ्ते कुछ लोग आपकी मेहनत को कमतर दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे मन उदास हो सकता है, लेकिन ऑफिस की राजनीति या गॉसिप से दूर रहना ही बेहतर रहेगा। खुद को किसी ड्रामे का हिस्सा न बनने दें और अपने संकल्प को मजबूत रखें। जो लोग अपनी संस्था या कार्यस्थल के माहौल से खुश नहीं हैं, वे नौकरी छोड़कर अपना प्रोफाइल जॉब वेबसाइट पर अपडेट करने पर विचार कर सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: आर्थिक मामलों में यह हफ्ता आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। पैसा विभिन्न स्रोतों से मिलेगा। प्रॉपर्टी, पुराने निवेश और बिजनेस से फायदा मिलेगा। हफ्ते का दूसरा भाग भाई-बहनों के साथ प्रॉपर्टी पर बातचीत करने के लिए अच्छा है। आप शेयर बाजार में भी हाथ आजमा सकते हैं। व्यापारी नए कॉन्ट्रैक्ट्स करने में सफल रहेंगे और इससे आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। हफ्ते का अंतिम भाग गाड़ी खरीदने के लिए भी शुभ है।

स्वास्थ्य राशिफल: ऑफिस और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाकर चलें और एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। गर्भवती महिलाओं को खेलकूद या किसी फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेते समय खास सावधानी रखनी होगी। आप अपने लिए हेल्दी स्नैक्स भी तैयार कर सकते हैं। किसी भी तरह की जोखिम वाली गतिविधि से दूर रहें और अगर किसी भी तरह की बेचैनी महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह ले लें। इस हफ्ते शराब और तंबाकू छोड़ने का फैसला लेना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा।

मीन राशि के गुण- ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

