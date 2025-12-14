Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pisces Weekly Horoscope Saptahik Meen Rashifal 14-20 December 2025 bhavisyafal future predictions
मीन साप्ताहिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 14 से 20 दिसंबर तक का राशिफल

मीन साप्ताहिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 14 से 20 दिसंबर तक का राशिफल

संक्षेप:

Meen Rashifal, Horoscope Future Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14-20 दिसंबर तक का समय…

Dec 14, 2025 07:07 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share

kjfPisces Weekly Horoscope Today, मीन साप्ताहिक राशिफल (14-20 दिसंबर, 2025): इस हफ्ते आपके विचार हल्के और काम के रहेंगे। दोस्तों के साथ अपनी खूबियां साझा करें। छोटे-छोटे फैसले खुशी देंगे। शांत रहें, दूसरों की मदद करें और कोई नई आसान स्किल सीखने की कोशिश करें। इस सप्ताह मीन राशि के लोग हल्की रचनात्मकता और अच्छी मुलाकातों का आनंद लेंगे। छोटे कदमों में नए काम शुरू करें। दोस्तों और परिवार से साफ और सधी हुई बातचीत रखें। छोटे लिस्ट बनाकर समय संभालें। खाने-पीने और नींद का ध्यान रखने से पैसा और सेहत दोनों ठीक रहेंगे। चुपचाप किए गए अच्छे काम धीरे-धीरे खुशी बढ़ाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: इस हफ्ते रिश्तों में हल्की गर्माहट बनी रहेगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर के साथ शांति से समय बिताएं और छोटी-छोटी उम्मीदों और आगे की प्लानिंग पर बात करें। प्यार दिखाने के लिए कोई नोट लिखना या घर के कामों में मदद करना अच्छा रहेगा। सिंगल लोग कला, म्यूजिक या पढ़ाई से जुड़े ग्रुप में किसी दोस्ताना इंसान से मिल सकते हैं। अपनी फीलिंग्स ईमानदारी से रखें, परिवार की परंपराओं का सम्मान करें और ध्यान से सुनें। प्यार भरे शब्द और लगातार ध्यान रिश्ते में भरोसा बढ़ाएंगे।

read moreये भी पढ़ें:
मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह?

करियर राशिफल: कामकाज में आपकी छोटी क्रिएटिव सोच काम आएगी। टीम के साथ सिंपल प्लान शेयर करें और उनकी राय भी लें। ज़्यादा ओवरथिंक न करें, छोटे टास्क बनाकर समय पर काम पूरा करें। किसी सहकर्मी से मदद या अच्छा सुझाव मिल सकता है। अपने काम का रिकॉर्ड रखें और जिम्मेदारी से काम करें। इस हफ्ते कोई एक नई स्किल धीरे-धीरे सीखने की कोशिश करें, इससे कॉन्फिडेंस और रिज़ल्ट दोनों बेहतर होंगे।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी, बस छोटे खर्चों पर नजर रखें और हर हफ्ते थोड़ा सेव करने की आदत बनाएं। खरीदारी से पहले प्राइस कंपेयर करें और जल्दी फैसला न लें। घर या परिवार की किसी ज़रूरत पर खर्च हो सकता है, अपनी सीमा में मदद करें। अगर कहीं से पेमेंट आना है तो हल्का सा रिमाइंडर भेज सकते हैं। बिल और ड्यू डेट की एक सिंपल लिस्ट बनाएं। छोटी बचत आगे चलकर अच्छा सहारा बनेगी।

read moreये भी पढ़ें:
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 14 से 20 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य राशिफल: इस हफ्ते शरीर और मन दोनों की हल्की देखभाल जरूरी है। रोज एक ही समय पर सोने की कोशिश करें और देर रात जागने से बचें। हल्की स्ट्रेचिंग या शांत वॉक शरीर को आराम देगी। खाने में ताजी सब्जियां, फल और साबुत अनाज शामिल करें। दिन भर पानी पीते रहें और स्क्रीन से आंखों को बीच-बीच में आराम दें। अगर हल्का दर्द या थकान हो तो आराम करें, ज्यादा देर रहे तो डॉक्टर से सलाह लें। गुनगुने पानी से नहाना भी सुकून देगा।

मीन राशि के गुण-

ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने