मीन साप्ताहिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 14 से 20 दिसंबर तक का राशिफल

संक्षेप: Meen Rashifal, Horoscope Future Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14-20 दिसंबर तक का समय…

Dec 14, 2025 07:07 am IST

kjfPisces Weekly Horoscope Today, मीन साप्ताहिक राशिफल (14-20 दिसंबर, 2025): इस हफ्ते आपके विचार हल्के और काम के रहेंगे। दोस्तों के साथ अपनी खूबियां साझा करें। छोटे-छोटे फैसले खुशी देंगे। शांत रहें, दूसरों की मदद करें और कोई नई आसान स्किल सीखने की कोशिश करें। इस सप्ताह मीन राशि के लोग हल्की रचनात्मकता और अच्छी मुलाकातों का आनंद लेंगे। छोटे कदमों में नए काम शुरू करें। दोस्तों और परिवार से साफ और सधी हुई बातचीत रखें। छोटे लिस्ट बनाकर समय संभालें। खाने-पीने और नींद का ध्यान रखने से पैसा और सेहत दोनों ठीक रहेंगे। चुपचाप किए गए अच्छे काम धीरे-धीरे खुशी बढ़ाएंगे।

लव राशिफल: इस हफ्ते रिश्तों में हल्की गर्माहट बनी रहेगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर के साथ शांति से समय बिताएं और छोटी-छोटी उम्मीदों और आगे की प्लानिंग पर बात करें। प्यार दिखाने के लिए कोई नोट लिखना या घर के कामों में मदद करना अच्छा रहेगा। सिंगल लोग कला, म्यूजिक या पढ़ाई से जुड़े ग्रुप में किसी दोस्ताना इंसान से मिल सकते हैं। अपनी फीलिंग्स ईमानदारी से रखें, परिवार की परंपराओं का सम्मान करें और ध्यान से सुनें। प्यार भरे शब्द और लगातार ध्यान रिश्ते में भरोसा बढ़ाएंगे।

करियर राशिफल: कामकाज में आपकी छोटी क्रिएटिव सोच काम आएगी। टीम के साथ सिंपल प्लान शेयर करें और उनकी राय भी लें। ज़्यादा ओवरथिंक न करें, छोटे टास्क बनाकर समय पर काम पूरा करें। किसी सहकर्मी से मदद या अच्छा सुझाव मिल सकता है। अपने काम का रिकॉर्ड रखें और जिम्मेदारी से काम करें। इस हफ्ते कोई एक नई स्किल धीरे-धीरे सीखने की कोशिश करें, इससे कॉन्फिडेंस और रिज़ल्ट दोनों बेहतर होंगे।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में स्थिति ठीक रहेगी, बस छोटे खर्चों पर नजर रखें और हर हफ्ते थोड़ा सेव करने की आदत बनाएं। खरीदारी से पहले प्राइस कंपेयर करें और जल्दी फैसला न लें। घर या परिवार की किसी ज़रूरत पर खर्च हो सकता है, अपनी सीमा में मदद करें। अगर कहीं से पेमेंट आना है तो हल्का सा रिमाइंडर भेज सकते हैं। बिल और ड्यू डेट की एक सिंपल लिस्ट बनाएं। छोटी बचत आगे चलकर अच्छा सहारा बनेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: इस हफ्ते शरीर और मन दोनों की हल्की देखभाल जरूरी है। रोज एक ही समय पर सोने की कोशिश करें और देर रात जागने से बचें। हल्की स्ट्रेचिंग या शांत वॉक शरीर को आराम देगी। खाने में ताजी सब्जियां, फल और साबुत अनाज शामिल करें। दिन भर पानी पीते रहें और स्क्रीन से आंखों को बीच-बीच में आराम दें। अगर हल्का दर्द या थकान हो तो आराम करें, ज्यादा देर रहे तो डॉक्टर से सलाह लें। गुनगुने पानी से नहाना भी सुकून देगा।

मीन राशि के गुण-

ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

