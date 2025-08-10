मीन साप्ताहिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 10 से 16 अगस्त तक का राशिफल

Meen Rashifal, Horoscope Future Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 10 से 16 अगस्त तक का समय…

Sun, 10 Aug 2025 07:15 AM

Pisces Weekly Horoscope Today, मीन साप्ताहिक राशिफल (10- 16 अगस्त, 2025): मीन राशि वालों को लव लाइफ की दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में चुनौतियां आएंगी। स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन की समस्याओं का धैर्य के साथ समाधान निकालें।

लव राशिफल : सिंगल जातकों की लाइफ में किसी खास व्यक्ति को एंट्री होगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, साथी संग उनका रिश्ता मजबूत होगा। रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा। बातचीत के जरिए रिलेशनशिप की दिक्कतों का सुलझाने की कोशिश करें। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। उनसे अपने इमोशन्स शेयर करें। रिलेशनशिप में एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करें और साथी से अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने में संकोच न करें। जो लोग अपने स्पेशल वन को प्रपोज करना चाहते हैं, उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए।

करियर राशिफल : कार्यों का दबाव बढ़ेगा। नए टास्क की जिम्मेदारियां मिलेंगी। बेहतर पैकेज के साथ नई जॉब का ऑफर मिलेगा। कार्यस्थल पर प्रमोशन या अप्रेजल के चांसेस बढ़ेंगे। आईटी प्रोफेशनल्स को कार्यों में थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेसमेन को व्यापार में बढ़ोत्तरी के नए अवसर मिलेंगे। नए लोकेशन पर व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं।

आर्थिक राशिफल : यह सप्ताह आर्थिक मामलों में बेहद लाभकारी साबित होगा। आय के अप्रत्याशित स्त्रोतों से धन लाभ होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस वीक आप सोच-समझकर प्रॉपर्टी या शेयर्स में इनवेस्ट कर सकते हैं। नया फाइनेंसशियल प्लान बनाएं और लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट पर फोकस करें। लोन या उधार लिया गया धन वापस करने का शुभ समय है। हालांकि, धन से जुड़े फैसले बड़ी होशियारी से लें।

स्वास्थ्य राशिफल : अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। रोजाना एक्सरसाइज करें। हेल्दी डाइट लें। फैमिली के साथ मौज-मस्ती भरे पलों को एंजॉय करें। नियमित मेडिटेशन करें। इससे स्ट्रेस लेवल कम होगा और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। अपने शरीर की जरुरतों को नजरअंदाज न करें और खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें और सेल्फकेयर एक्टिविटीज में शामिल हों। इससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहेंगे।

मीन राशि के गुण-

ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

