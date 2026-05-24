मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 24 से 30 मई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Pisces Weekly Horoscope Meen Rashi ka Rashifal 24-30 May 2026: राशि चक्र की यह बारहवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। जानें नया हफ्ता मीन राशि वालों के लिए कैसा होगा?
Pisces Weekly Horoscope Meen Saptahik Rashifal 24-30 May 2026, मीन साप्ताहिक राशिफल: शनि गोचर और पराक्रम में बढ़ोतरी का प्रभाव इस सप्ताह मीन राशि वालों के जीवन में साफ दिखाई देगा। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी उतार-चढ़ाव भरी रह सकती है, जिससे मन अशांत रह सकता है, लेकिन धीरे-धीरे हालात आपके अनुकूल होने लगेंगे। विरोधियों पर आपका प्रभाव बना रहेगा और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में पहले की तुलना में सुधार देखने को मिलेगा, वहीं व्यापार से जुड़े लोगों को विस्तार और नए अवसर मिलने के संकेत हैं। इस दौरान धैर्य, समझदारी और संयम के साथ लिए गए फैसले लाभकारी साबित होंगे। सप्ताह के अंत तक कई परेशानियां कम होती नजर आएंगी और सकारात्मक परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। भगवान का स्मरण और सकारात्मक सोच आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखेगी।
आगे पढ़ें मीन राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-
मीन राशि का लव साप्ताहिक राशिफल
लव लाइफ की बात करें, तो इस सप्ताह कभी खुशी तो कभी थोड़ी नाराजगी देखने को मिल सकती है, लेकिन आपसी प्यार और भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा। जीवनसाथी का साथ मिलेगा, हालांकि छोटी-छोटी बातों पर बहस होने की संभावना भी रह सकती है। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे मन खुश रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने से तनाव कम होगा और मानसिक शांति महसूस होगी। इस सप्ताह रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी रहेगा।
मीन राशि का करियर साप्ताहिक राशिफल
करियर और व्यवसाय के मामले में यह सप्ताह धीरे-धीरे आपके पक्ष में जाता दिखाई देगा। शुरुआत में काम का दबाव और कुछ चुनौतियां महसूस हो सकती हैं, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बेहतर होती जाएंगी। व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलने के संकेत हैं और किसी नई योजना पर काम शुरू करने का मौका भी मिल सकता है। पुराने रुके हुए कार्यों में गति आएगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। वहीं, नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह सप्ताह सकारात्मक रह सकता है। आपके काम और मेहनत की सराहना होने की संभावना है, जिससे आपकी छवि मजबूत होगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में लाभ देने वाली साबित होंगी। धैर्य और समझदारी के साथ काम करेंगे तो करियर में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
मीन राशि का फाइनेंशियल साप्ताहिक राशिफल
आर्थिक मामलों में यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आय के स्रोत मजबूत होंगे। रुका हुआ पैसा मिलने या किसी पुराने काम से लाभ होने की संभावना भी बन सकती है। हालांकि, जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचना जरूरी रहेगा, क्योंकि अचानक कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं जो बजट को प्रभावित कर सकते हैं। निवेश से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करना नुकसान दे सकता है, इसलिए कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लें। यात्रा से लाभ मिलने के संकेत हैं और सरकारी कामों में भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सही योजना और समझदारी के साथ खर्च करेंगे तो आर्थिक संतुलन बना रहेगा।
मीन राशि का स्वास्थ्य साप्ताहिक राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह पहले की तुलना में बेहतर रहने वाला है। हालांकि बीच-बीच में मानसिक तनाव, सिरदर्द, थकान या हल्की शारीरिक परेशानियां महसूस हो सकती हैं। काम का ज्यादा दबाव और अनियमित दिनचर्या आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है, इसलिए अपने खानपान और आराम पर विशेष ध्यान देना जरूरी रहेगा। जिन लोगों को पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है, उन्हें लापरवाही करने से बचना चाहिए और समय पर दवा व जरूरी सावधानियां अपनानी चाहिए। नियमित योग, हल्का व्यायाम और पर्याप्त नींद आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस कराने में मदद करेगी।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
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