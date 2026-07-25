मीन साप्ताहिक राशिफल 26 जुलाई-1 अगस्त: चंद्रमा फायदे के साथ देगा भ्रम, वीकेंड पर ना करें ये गलती
Meen Rashifal: मीन राशि वालों के लिए नया हफ्ता काफी मिला-जुला रहने वाला है। चंद्रमा की वजह से शुरुआत में फायदा मिलेगा लेकिन भ्रम की स्थिति भी बनेगी। वहीं शुक्रवार के बाद से आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।
Pisces Weekly Horoscope, मीन साप्ताहिक राशिफल: रविवार सुबह करीब साढ़े सात बजे तक वृश्चिक का चंद्रमा भाग्य, सीख और यात्रा को समर्थन देगा। इसके बाद धनु में आते ही काम, वरिष्ठ और सार्वजनिक पहचान मजबूत होगी। द्वादशी से त्रयोदशी का समय लंबित जिम्मेदारी, उपयोगी संपर्क और करियर की दिशा साफ करने के लिए अच्छा है। पिता या पिता समान व्यक्ति की चिंता में राहत मिल सकती है, जबकि माता की सुविधा पर ध्यान दें। मंगलवार शाम करीब पौने आठ बजे चंद्रमा मकर में जाएगा। लाभ, मित्र, बड़े भाई बहन और अलग स्रोत से आय का संकेत मिलेगा। पूर्णिमा सम्मान बढ़ाएगी, लेकिन निर्णय में भ्रम भी ला सकती है। शुक्रवार सुबह कुंभ का चंद्रमा खर्च, नींद और मन की थकान बढ़ाएगा। सप्ताहांत में घरेलू चिड़चिड़ाहट, यात्रा और गैर जरूरी खर्च पर नियंत्रण रखें।
मीन लव साप्ताहिक राशिफल
शुरुआत में जीवनसाथी या पार्टनर के साथ अपनापन मन को स्थिर करेगा। परिवार की चिंता के बीच यह साथ ज्यादा मूल्यवान लगेगा। घर या संपत्ति की चर्चा हो तो साझा योजना बनाएं, लेकिन उसे निश्चित उपलब्धि न मानें। मंगलवार शाम के बाद सामाजिक मेलजोल और मीठी बातचीत बढ़ेगी। आपकी भाषा किसी को आकर्षित कर सकती है। घर आए मेहमान माहौल हल्का करेंगे। शुक्रवार से भरोसा और ऊर्जा थोड़ी कम हो सकती है। पैसे या व्यस्तता के कारण पार्टनर नाराज हो तो बचाव में लंबा भाषण न दें। शनिवार को भाई बहन या छोटे सदस्य की बात से तनाव बने तो स्वर शांत रखें।
मीन करियर साप्ताहिक राशिफल
रविवार से मंगलवार तक काम के लिए मजबूत समय है। कार्यस्थल का माहौल सुधरेगा और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बन सकता है। विद्यार्थी बेहतर फोकस के साथ पढ़ेंगे। कारोबार, सार्वजनिक भूमिका या क्लाइंट काम में सम्मान और जवाब मिल सकता है। मंगलवार शाम के बाद ऑर्डर, अवसर और समर्थन अलग दिशाओं से आ सकते हैं। प्रशंसा के कारण निर्णय दूसरों पर न छोड़ें। बुधवार और गुरुवार निवेश सोच, प्रस्तुति और क्लाइंट बातचीत के लिए उपयोगी हैं। शुक्रवार से अनुशासन ढीला पड़ सकता है और यात्रा अपेक्षित परिणाम न दे। जरूरी काम पहले पूरा करें।
मीन फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल
पहले भाग में आय और करियर का चित्र अच्छा है। जीवनसाथी या परिवार से जुड़ी संपत्ति चर्चा सकारात्मक लग सकती है। मंगलवार और बुधवार व्यापार, रुकी आय या अलग स्रोत से लाभ दे सकते हैं। फिर भी खुश माहौल में रकम तुरंत न लगाएं। गुरुवार तक सावधानी से किया निवेश भविष्य में काम आ सकता है। पहले बचत और आपात जरूरत अलग रखें। शुक्रवार और शनिवार खर्च आय से आगे जा सकता है। भोजन, यात्रा, ऑनलाइन खरीद या बिना योजना मदद देने से नुकसान होगा। शनिवार को घर खरीदने, बड़ी अग्रिम रकम या लंबी वित्तीय जिम्मेदारी को रोकना बेहतर है।
मीन हेल्थ साप्ताहिक राशिफल
काम की चिंता कम होने से नींद और पाचन सुधर सकते हैं। पिता की ओर राहत मिले तो मन हल्का होगा, लेकिन माता की छोटी जरूरत को टालें नहीं। साथ और शांत शाम आपके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी रहेंगे। गुरुवार को उत्साह अधिक रहेगा, पर शरीर की सीमा समझें। शुक्रवार से गलत समय पर भोजन, अधिक खाना, एसिडिटी या थकान परेशान कर सकती है। शनिवार को स्वास्थ्य सामान्य से कमजोर लग सकता है। प्लान हल्के रखें, बहस से दूर रहें और घर के हर मूड को अपना बोझ न बनाएं। शांत मन जल्दी संभलता है।
सप्ताह की सलाह
मजबूत करियर शुरुआत का लाभ लें, मध्य में आय को बचत से जोड़ें और शुक्रवार के बाद खर्च, भोजन तथा घरेलू प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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