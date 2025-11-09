Hindustan Hindi News
मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 9 से 15 नवंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 9 से 15 नवंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

संक्षेप: Pisces Weekly Horoscope 9-15 November 2025 Saptahik Meen Rashifal Predictions: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Sun, 9 Nov 2025 07:18 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Pisces Weekly Horoscope, मीन साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह का आनंद लेने के लिए रिश्ते में पास्ट की बातों को न उलझाएं। हर सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए काम के प्रति समर्पित रहें। धन समझदारी भरे निवेश की अनुमति देता है। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य कुछ समस्याओं से जूझ सकता है।

मीन राशि के लिए 9 से 15 नवंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

मीन लव लाइफ: प्रेम जीवन में शांत रहें और सुनिश्चित करें कि पास्ट की किसी पुरानी घटना को लेकर कोई बहस न हो। आपको अपने प्रेमी/प्रेमिका को खुश रखने के लिए भी सावधान रहना होगा। आप अपने माता-पिता के सपोर्ट से रिलेशन को अगले लेवल पर ले जाने पर भी विचार कर सकते हैं। आप अपने एक्स लवर, जिससे अहंकार के कारण ब्रेकअप हो गया था, के साथ सुलह भी कर सकते हैं। कुछ महिलाएं इवेंट्स में ध्यान आकर्षित करेंगी और उन्हें प्रस्ताव मिल सकते हैं।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपका अनुशासन अपेक्षित लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। सौंपे गए कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, उत्पादकता से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याओं का समाधान होगा। बैंकर, वित्तीय मैनेजर, लेखाक, वकीलों और कॉपीराइटरों का शेड्यूल कठिन रहेगा। तकनीकी स्किल्स को निखारना अच्छा रहेगा क्योंकि नौकरी के इंटरव्यू में इनका लाभ मिलेगा। व्यवसायी क्लाइंट्स के साथ नए सौदे करने में सफल रहेंगे, जिससे आने वाले दिनों में उन्हें अच्छा लाभ भी मिलेगा।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। इस सप्ताह आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद सकते हैं। परिवार में कुछ महिलाएं संपत्ति संबंधी विवादों में उलझ सकती हैं। लंबे समय से लंबित बकाया राशि का भुगतान हो जाएगा और आप इस सप्ताह कोई नई संपत्ति या वाहन खरीदने की स्थिति में होंगे। व्यवसायी धन जुटाने में सफल होंगे जिससे भविष्य में व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सेहत राशिफल: स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खेलते समय बच्चों को चोट लग सकती है। पाचन संबंधी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों को बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। यात्रा करते समय, ध्यान रखें कि आपके पास एक मेडिकल किट हो। अपनी सेहत से ज्यादा परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो लोग धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, वे इस सप्ताह का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि यह तंबाकू का सेवन छोड़ने का अच्छा समय है।

