मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 8 से 14 मार्च का सप्ताह कैसा रहेगा?
Pisces Weekly Horoscope 8-14 March 2026 Saptahik Meen Rashifal Predictions: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।
Pisces Weekly Horoscope 8-14 March 2026 Meen Saptahik Rashifal, मीन साप्ताहिक राशिफल: अपने रिलेशनशिप में किसी भी तरह की बहस से दूर रहें। इस सप्ताह में अपने पार्टनर के साथ प्यार से पेश आएं। प्रोफेशनल लाइफ को मजबूत बनने के लिए ऑफिस की चुनौतियों को समझदारी से पार करें। पैसे को समझदारी से मैनेज करने की जरूरत है। इस सप्ताह में कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। इस सप्ताह में अपने लव रिलेशनशिप को बनाए रखें। प्रोफेशनल सफलता में योगदान दें। फाइनेंशियल जरूरतें पूरी करें। इस सप्ताह में सुरक्षित फैसले लेने की कोशिश करें। बैलेंस्ड लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करें।
मीन राशि के लिए 8 से 14 मार्च का सप्ताह कैसा रहेगा?
इस सप्ताह का मीन राशि का लव राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह में रियलिस्टिक बनें और ज्यादा न सोचें, क्योंकि इससे गड़बड़ और निराशा दोनों हो सकती है। जो लोग अपने रिलेशन को लेकर सीरियस हैं, वे शादी के बारे में अपने माता-पिता से बात कर सकते हैं। मैरिड महिलाओं को अपने जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय सावधान रहने की जरूरत है। इस सप्ताह का दूसरा हिस्सा साथ में रोमांटिक वेकेशन प्लान करने के लिए अच्छा साबित होगा। इस सप्ताह के आगे बढ़ने पर आप किसी स्पेशल व्यक्ति से मिल सकते हैं। और बिना किसी हिचकिचाहट के प्रपोज भी कर सकते हैं। मैरिड लोगों को इस सप्ताह में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से भी सावधान रहना चाहिए।
इस सप्ताह का मीन राशि का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह में आपको नए मौके मिल सकते हैं। प्रोडक्टिविटी में भी दिक्कतें आ सकती हैं। जो लोग सीनियर पोस्ट पर हैं, उन्हें यह क्लियर करना चाहिए कि टीम मेंबर्स के साथ कोई भेदभाव न हो। पॉलिटिशियन, पेंटर, लेखक, शेफ, वकील और इतिहासकारों को तारीफ मिलेगी, जबकि बैंकर और अकाउंटेंट अपनी पोजीशन बदल सकते हैं। इस सप्ताह प्रोफेशनल बिजनेसमैन के लिए किस्मत अच्छी साबित होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट से जुड़े बड़े फैसले लेते समय सावधान रहें, खासकर विदेश में। स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए एडमिशन से जुड़ी परीक्षा पास कर सकते हैं।
इस सप्ताह का मीन राशि का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आपकी फाइनेंशियल स्थिति इस सप्ताह ठीक है। इससे पैसे के मामले में लाइफ स्टेबल महसूस होगी। आपको स्टॉक मार्केट में आंख बंद करके इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। इसके बजाय, एक्सपर्ट्स की सलाह लें। परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर छोटे-मोटे झगड़े हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको इसे सुलझाने के लिए आगे आना होगा। बिजनेसमैन को किसी नई जगह पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करते समय सावधान रहना चाहिए।
इस सप्ताह का मीन राशि का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह में आपकी सेहत अच्छी रहेगी। कुछ बच्चों को चोट लगने की शिकायत हो सकती है, जबकि महिलाओं को वायरल इंफेक्शन हो सकता है, जिससे सेहत पर असर पड़ सकता है। ऑयल और ग्रीस से मुक्त हेल्दी डाइट का सेवन करें। आपको शराब और तंबाकू दोनों के सेवन से भी बचना चाहिए। इस सप्ताह का दूसरा हिस्सा जिम या योगा क्लास जॉइन करने के लिए अच्छा है। बुज़ुर्गों को सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत और पाचन की समस्या की शिकायत हो सकती है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा