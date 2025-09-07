मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 7-13 सितंबर का सप्ताह कैसा रहेगा

Pisces Weekly Horoscope 7-13 September 2025 Saptahik Meen Rashifal Predictions: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। जानें कैसा रहेगा आपका दिन

Pisces Horoscope Weekly horoscope 7-13 September 2025: आज विवाद में मौके देखें। आज आपका लव रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। काम में नए रोल का इंतजार करें। आज पैसों को स्मार्ट वे में संभालें। हेल्थ आपके फेवर में है। नए प्रोफेशनल चैलेंज आ सकते हैं।

मीन लव राशिफल इस स्पातह आप दोनों रोमांटिंक रहें। आप लवअफेयर को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन आपको पहले तोड़ा इंतजार करना चाहिए। कुछ लव अफेयर इस सप्ताह सिगंल शादी के बंधन में बंधने को तैयार होंगे। लोग इस सप्ताह किसी खास से मिलेंगे। मैरिड महिलाओं को एक्स लवर से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, वो आपकी लाइफ में दिक्कत कर सकता है।

मीन करियर राशिफल इस सप्ताह आपको ज्यादा समय तक काम करना होगा, लेकिन इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बिजनेस में नए मौके आएंगे,इनके आधार पर आगे बढ़ें। ऑफिस में मामलों को निपटाने के लिए बुद्धिमान से काम करें, इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं, तो आपके पास प्लान प्लान-बी होना चाहिए। इस सप्ताह कुछ प्रोफेशनल काम के सिलसिले में यात्रा करेंगे। जो लोग विदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर आने के चांस हैं।

मीन धन राशिफल आपके पास पैसा आएगा, लेकिन इसका मतलब यह उसको बहाए नहीं, लेकिन खर्चों को कम करना बुद्धिमानी होगा। आपका टारगेट मुश्किल समय के लिए बचत करना होना चाहिए। निवेश करना एक अच्छा फैसला है, लेकिन रियल एस्टेट से दूर रहें, क्योंकि यह इसके लिए सही समय नहीं है। आपको परिवार में संपत्ति संबंधी डिस्कशन से भी दूर रहना चाहिए। आप दान भी कर सकते हैं।

मीन हेल्थ राशिफल इस सप्ताह स्वास्थ्य नॉर्मल लेकिन पहले से अच्छा हेगा। इस बात का ध्यान रखें कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखें। आपको फैट और शुगर कम करना चाहिए। आंखों, कानों और हड्डियों से जुड़े इंफेक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन कोई गंभीर बात नहीं होगी। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के कारण टेंशन भी बढ़ने के योग हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com