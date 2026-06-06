मीन साप्ताहिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 7 से 13 जून तक का राशिफल
Meen Rashifal, Horoscope Future Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 से 13 जून 2026 तक का समय…
Pisces Weekly Horoscope Today, मीन साप्ताहिक राशिफल (7- 13 जून, 2026): मीन राशि वालों के लिए यह हफ्ता थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। कुछ काम आसानी से पूरे होंगे तो कुछ मामलों में आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। इस दौरान जल्दबाजी करने से बचें। कई बार समय के साथ चीजें अपने आप बेहतर हो जाती हैं। परिवार के लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। घर के किसी बड़े की सलाह आपके काम आ सकती है। सप्ताह के बीच में कोई ऐसी खबर मिल सकती है, जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। मन को शांत रखेंगे तो छोटी परेशानियां भी बड़ी नहीं लगेंगी।
मीन राशि का लव राशिफल
प्यार के मामले में यह हफ्ता अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ आपकी समझ और बेहतर हो सकती है। दोनों के बीच खुलकर बातचीत होगी और मन की बातें साझा करने का मौका मिलेगा। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, वे अपनी भावनाएं जाहिर करने के बारे में सोच सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए भी समय ठीक रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। हालांकि किसी बात को लेकर जिद करने से बचें, नहीं तो बेवजह की नाराजगी हो सकती है।
मीन राशि का करियर राशिफल
कामकाज के मामले में यह सप्ताह मेहनत मांगने वाला है। नौकरी करने वालों को अपने काम पर पूरा ध्यान देना होगा। कुछ लोग नई जिम्मेदारी मिलने से थोड़ा दबाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। व्यापार करने वालों के लिए भी समय सामान्य रहेगा। कोई पुराना काम पूरा होने से राहत मिल सकती है। अगर किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो पूरी योजना बनाकर ही आगे बढ़ें।
मीन राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में यह हफ्ता संतुलित रहेगा। आमदनी बनी रहेगी, लेकिन खर्चों पर भी नजर रखनी होगी। घर से जुड़े कुछ जरूरी खर्च सामने आ सकते हैं। इस समय बिना सोचे-समझे पैसा खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा। अगर कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी न करें। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना भी कुछ लोगों के लिए बन सकती है।
मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन शरीर को आराम देना भी जरूरी होगा। लगातार काम करने से थकान महसूस हो सकती है। समय पर खाना खाने और पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें। बाहर का ज्यादा खाना खाने से बचें। पेट से जुड़ी छोटी परेशानी कुछ लोगों को परेशान कर सकती है। रोज थोड़ी देर टहलना और पानी पर्याप्त मात्रा में पीना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
सप्ताह की सलाह
इस हफ्ते जितना हो सके, शांत मन से फैसले लें। हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो कई काम आसानी से पूरे होते नजर आएंगे। अपने ऊपर भरोसा रखें और बेवजह की चिंताओं से दूर रहें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि