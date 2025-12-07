मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 7 से 13 दिसंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

संक्षेप: Pisces Weekly Horoscope 7-13 December 2025 Saptahik Meen Rashifal Predictions: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Pisces Weekly Horoscope, मीन साप्ताहिक राशिफल: प्यार से जुड़े सभी मुद्दों को पॉजिटिव सोच के साथ सुलझाना चाहिए। ऑफिस में सावधान रहें, क्योंकि चुनौतियां आ सकती हैं। समृद्धि के बावजूद, आपको इस हफ्ते ज्यादा खर्च करने से बचना चाहिए। आपकी सेहत भी अच्छी है।

मीन राशि के लिए 7 से 13 दिसंबर का सप्ताह कैसा रहेगा? मीन लव लाइफ: लव अफेयर में छोटी-मोटी दिक्कतों के बावजूद, आप अपने पार्टनर के साथ खुश रहेंगे। इस हफ्ते लव अफेयर के लिए एक्स्ट्रा समय निकालें, और शादी के बारे में जरूरी फैसले भी लें। अपने पार्टनर को छुट्टी पर ले जाएं या सरप्राइज गिफ्ट दें। आप शादीशुदा लाइफ में बदलाव देखेंगे। सिंगल लोग भी इस हफ्ते प्रपोज करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जवाब पॉजिटिव मिलेगा।

करियर राशिफल: अपनी नौकरी पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि आपके आस-पास विवाद हो सकते हैं। कोई सहकर्मी परफॉर्मेंस से जुड़ी गड़बड़ियों का आरोप लगा सकता है, और आपको सही फैक्ट्स के साथ उनका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। कुछ सेल्स और मार्केटिंग वाले लोग बहुत ज्यादा यात्रा करेंगे, जबकि आईटी मैनेजर को क्लाइंट को खुश करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मीडिया, लीगल, एडवरटाइजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिस्टिक्स प्रोफेशनल्स को एक्स्ट्रा घंटे काम करने की जरूरत होगी। शिक्षकों, कॉपीराइटर, बैंकर और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स अपनी नौकरी में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं।

फाइनेंशियल राशिफल: धन आएगा, और हफ्ते का पहला हिस्सा स्टॉक या बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा है। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, वे इस विचार के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस हफ्ते आप प्रॉपर्टी विवाद में फंस सकते हैं। भाई-बहनों या दोस्तों के साथ पैसे से जुड़ी बातचीत से बचें। इस हफ्ते आपको किसी कानूनी या मेडिकल मामले पर भी खर्च करना पड़ सकता है।

सेहत राशिफल: नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूर रहें और अपने मन को अच्छे विचारों से भरें। जिन लोगों को नींद से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें योग और मेडिटेशन जैसे नेचुरल तरीकों को अपनाना चाहिए। आप फिजिकल फिटनेस को ज्यादा महत्व दे सकते हैं। एक्सरसाइज को रूटीन का हिस्सा बनाएं और सुनिश्चित करें कि आप तेल और चिकनाई वाली कोई भी चीज न खाएं। इस हफ्ते खेलते समय बच्चों को भी मामूली चोट लग सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ