मीन साप्ताहिक राशिफल 5-11 जुलाई: गुरु आपकी समझ बढ़ा रहे, बड़ा फैसला तुरंत ना लें
Meen Rashifal: गुरुवार और शुक्रवार में छोटे सफर, अतिरिक्त काम और बेचैनी बढ़ सकती है। सप्ताहांत मेहनत मांगता है, पर बच्चों और विद्यार्थियों से खुशी मिलेगी।
सप्ताह संतोष और आत्मविश्वास से शुरू होगा। वरिष्ठ, क्लाइंट या परिवार से अच्छा जवाब मिल सकता है। सामाजिक जगहों पर आपकी उपस्थिति मजबूत रहेगी। मंगलवार सम्मान दे सकता है, लेकिन भीतर संदेह भी उठ सकता है। गुरु आपकी समझ बढ़ा रहा है, इसलिए प्रशंसा सुनकर भी बड़ा फैसला तुरंत न लें। मध्य सप्ताह में परिवार, निमंत्रण या किसी छोटे आयोजन से मन प्रसन्न होगा। घर के पास रहना बाजारों में घूमने से ज्यादा अच्छा लगेगा। धन में पर्याप्तता का भाव रहेगा। जीवनसाथी घरेलू मामलों में सहयोग देगा। गुरुवार और शुक्रवार में छोटे सफर, अतिरिक्त काम और बेचैनी बढ़ सकती है। सप्ताहांत मेहनत मांगता है, पर बच्चों और विद्यार्थियों से खुशी मिलेगी।
मीन साप्ताहिक लव राशिफल
रिश्ते सहयोग से शुरू होंगे। विवाहित लोगों को जीवनसाथी परिवार, बजट या घर के कामों में साथ देगा। अविवाहित लोगों को पड़ोस, रिश्तेदारी या परिचित दायरे से कोई रुचि दिख सकती है। उसे शांत मन से देखें। प्रेम हमेशा शोर के साथ नहीं आता। मंगलवार को प्रशंसा मिलेगी, पर मन खुद तय नहीं कर पाएगा कि चाहता क्या है। जल्द हां न कहें। मध्य सप्ताह आपकी वाणी में आकर्षण रहेगा और पार्टनर परिवार में आपके व्यवहार की सराहना करेगा। गुरुवार को यात्रा, खर्च या समय को लेकर बहस हो सकती है। पीछे हटना समझदारी होगी। शुक्रवार नरम करेगा और शनिवार रिश्ता सामान्य लेकिन स्थिर रहेगा।
मीन साप्ताहिक करियर राशिफल
विद्यार्थियों और कामकाजी लोगों के लिए शुरुआत सक्षम है। ध्यान तेज रहेगा और परीक्षा, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल या इंटरव्यू के काम आगे बढ़ेंगे। नौकरी में वरिष्ठ आपकी मेहनत नोटिस कर सकते हैं। कारोबारियों को नए ऑर्डर या एक से अधिक दिशा से काम मिलने का संकेत मिल सकता है। मंगलवार पहचान देगा, पर भीड़ की राय निर्णय को डगमगा सकती है। जोखिम वाला व्यापारिक कदम या निवेश सोचकर ही लें। मध्य सप्ताह बोलने, पढ़ाने, बेचने, प्रस्तुति देने और क्लाइंट से बात करने में मदद करेगा। गुरुवार और शुक्रवार छोटे सफर और मेहनत बढ़ाएंगे। शनिवार विद्यार्थियों और बच्चों के लिए अच्छा संकेत देता है।
मीन साप्ताहिक धन राशिफल
धन की तस्वीर शुरुआत में अच्छी है। कारोबारियों को कमाई मिल सकती है और नौकरीपेशा लोगों को स्थिरता का अहसास होगा। मंगलवार आर्थिक वृद्धि का संकेत दे सकता है, पर तेजी से लाभ देने वाली योजना पर तुरंत भरोसा न करें। मध्य सप्ताह खर्च और आय का संतुलन बनेगा। परिवार खुश रहेगा, इसलिए घरेलू खर्च सहज लगेंगे। गुरुवार और शुक्रवार यात्रा, काम, फोन, छोटी खरीदारी या अचानक जिम्मेदारी पर पैसा लग सकता है। शनिवार को बच्चों या पढ़ाई से जुड़ा खर्च आ सकता है। पैसे को व्यावहारिक हाथ में रखें। दिखावे से बचें।
मीन साप्ताहिक हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य में घबराने की जरूरत नहीं, पर नियमित देखभाल जरूरी है। शुरुआत अच्छी होने के कारण आप भोजन, पानी और नींद को हल्के में ले सकते हैं। ऐसा न करें। ऊर्जा है, लेकिन उसे पूरे सप्ताह चलाना है। मध्य सप्ताह में सामाजिक खाना, मीठा या देर से भोजन पाचन पर असर डाल सकता है। गुरुवार और शुक्रवार छोटे सफर और अतिरिक्त काम शरीर को थका सकते हैं। मन भी थोड़ा आलसी और बेचैन दोनों रहेगा। सप्ताहांत में सरल भोजन, पर्याप्त पानी, समय पर नींद और बच्चों के साथ हल्का समय बहुत राहत देगा।
सप्ताह की सलाह
प्रशंसा अच्छी है, पर निर्णय अपने शांत मन से लें। छोटे कदम, साफ बजट और नियमित आराम आपको सुरक्षित रखेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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