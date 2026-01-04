Hindustan Hindi News
मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 4 से 10 जनवरी का सप्ताह कैसा रहेगा?

मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 4 से 10 जनवरी का सप्ताह कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Pisces Weekly Horoscope 4-10 January 2026 Saptahik Meen Rashifal Predictions: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Jan 04, 2026 07:26 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Pisces Weekly Horoscope 4-10 January 2026 Meen Rashifal, मीन साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह आपका दिल और आपकी कल्पना आपको गाइड करेगी। छोटे-छोटे आर्ट प्रोजेक्ट आजमाएं या एक प्यारा सा नोट लिखें। जब आप सुनते हैं तो दोस्ती करीब महसूस करते हैं। भावनाओं को समझने और आराम करने के लिए शांत समय निकालें। हर सुबह और शाम शांति और देखभाल के साथ नए आइडिया आएंगे। आप दयालु और सपनों में खोया हुए महसूस करेंगे, दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। क्रिएटिव आइडिया आसानी से आएंगे। छोटी-छोटी खुशियां बांटें, दोस्तों की बात सुनें, और रोज अपने दिल का ख्याल रखें।

मीन राशि के लिए 4 से 10 जनवरी का सप्ताह कैसा रहेगा?

मीन राशि राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल: प्यार के मामले में, आपका कोमल स्वभाव रोमांस भरा रिश्ता बनाने में मदद करेगा। हर दिन छोटी-छोटी देखभाल करें, जैसे सोच-समझकर कोई मैसेज भेजना या ध्यान से सुनना। सिंगल मीन राशि वाले लोग आर्ट या म्यूजिक ग्रुप के जरिए किसी से मिल सकते हैं; अपनी फीलिंग्स के बारे में ईमानदार रहें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो सपने शेयर करें और दोनों की इच्छाओं के लिए स्पेस बनाएं। ज्यादा आलोचना से बचें। एक शांत सैर या कविता शेयर करना आपको करीब ला सकता है और खुशी जगा सकता है। अक्सर एक साथ छोटे पलों का जश्न मनाना याद रखें।

मीन राशि राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल: काम के लिए आपको कल्पना और लगातार कोशिश करने की जरूरत है। क्रिएटिव आइडिया को आसान स्टेप्स में शेयर करें ताकि दूसरे फॉलो कर सकें। एक छोटे प्रोजेक्ट के लिए एक लीडर की जरूरत हो सकती है। अगर आप तैयार महसूस करते हैं तो वॉलंटियर करें। एक छोटी क्लास लेकर या ट्यूटोरियल देखकर एक नई स्किल सीखें। अपने टास्क की एक क्लियर लिस्ट तैयार रखें और जैसे ही आप काम पूरा करें, उन्हें क्रॉस करते जाएं। दूसरों के समय का सम्मान करें और वे आपके समय का सम्मान करेंगे, जिससे आपको सफल होने में मदद मिलेगी। हर सप्ताह लगातार सुधार देखने को मिलेगी।

मीन राशि राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल: इस सप्ताह पैसे के लिए आसान ऑप्शन की जरूरत है। खर्च करने से पहले जरूरतों और इच्छाओं की एक क्लियर लिस्ट बनाएं। कमाई का एक छोटा सा हिस्सा बचाएं, थोड़ी सी मदद भी करें। सब्सक्रिप्शन चेक करें और जो आप इस्तेमाल नहीं करते उसे कैंसल कर दें। अगर आप कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं, तो इंतजार करें और कीमतों की तुलना करें। सेविंग्स को मजेदार बनाने के लिए किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ एक छोटा बचत गेम या प्लान आजमाएं। हर महीने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक छोटा प्लान तय करें।

मीन राशि राशि का इस सप्ताह का सेहत राशिफल: स्वास्थ्य के लिए देखभाल और हेल्दी आदतों की जरूरत है। पर्याप्त नींद लें और सोने से पहले एक आरामदायक रूटीन बनाएं। हर दिन हल्की-फुल्की एक्सरसाइज जैसे चलना या स्ट्रेचिंग करके अपने शरीर को एक्टिव रखें। फल और सब्जियों के साथ नियमित रूप से सादा खाना खाएं और पानी का भरपूर सेवन करें। अगर आपको तनाव महसूस हो रहा है, तो कुछ मिनट के लिए गहरी सांस लेने की कोशिश करें। काम के दौरान छोटे ब्रेक लें और ताजी हवा में समय बिताएं। रोजाना छोटी-मोटी देखभाल से स्वास्थ्य हेल्दी बना रहेगा और आप अपने अंदर शांत बदलाव महसूस करेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
