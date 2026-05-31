मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 31 मई से 6 जून का सप्ताह कैसा रहेगा?
Pisces Weekly Horoscope 31 May-6 June 2026 Saptahik Meen Rashifal Predictions: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।
Pisces Weekly Horoscope 31 May-6 June 2026 Meen Saptahik Rashifal, मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि वालों इस सप्ताह करियर के अवसर अप्रत्याशित रूप से दस्तक दे सकते हैं, जो आपको मोटिवेट करेंगे। चाहे यह आपके पर्सनल जीवन, आपके करियर, या आपके वित्त से संबंधित हो, अब समय आ गया है कि आप दूसरों से हटकर सोचें। पॉजिटिव रहें। हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट को अपनाएं।
मीन राशि के लिए 31 मई से 6 जून का सप्ताह कैसा रहेगा?
मीन राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?
प्रेम के मामले में यह पूरा सप्ताह आपके लिए बेहद शानदार और भाग्यशाली रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से ही प्रेम संबंधों में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। हर दृष्टिकोण से आपके रिलेशन में मधुरता और मजबूती दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य में आप दोनों एक-दूसरे के व्यावसायिक जीवन से भी जुड़ेंगे और एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सप्ताह के अंत में पार्टनर के साथ किसी सुखद यात्रा पर जाने का मजबूत संकेत है। आप दोनों मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत आनंदित रहेंगे।
मीन राशि का इस सप्ताह का करियर और धन राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह आपके करियर की स्थिति बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि इस पूरे सप्ताह भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है। इस हफ्ते चंद्रमा पूरे समय आपके नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर करेंगे, जिससे मीन राशि के जातकों के लिए हर दृष्टिकोण से सेहत, लव और व्यापार के मामले में सप्ताह की शुरुआत, मध्य और अंत सब कुछ बहुत ही उत्तम दिखाई पड़ रहा है।
सप्ताह की शुरुआत निवेश और काम से जुड़े फैसलों के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगी। इस सप्ताह के मध्य का समय भी आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने और धन निवेश के लिए बहुत ही श्रेष्ठ साबित होगा। सप्ताह के अंत में व्यापार के सिलसिले में या प्रेमपूर्वक कोई बड़ी यात्रा संभव है, जो आपके कार्यक्षेत्र को और बेहतर बनाएगी।
मीन राशि का इस सप्ताह का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
सप्ताह की शुरुआत में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते की शुरुआत नवम भाव के चंद्रमा से हो रही है और चंद्रमा आपकी कुंडली के गवर्नर (भाग्येश) भी हैं। इसलिए शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव होगी। इन दिनों लग्न के शनि और द्वादश भाव के राहु के कारण आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति थोड़ी मध्यम रहेगी और आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद ग्रहों की विशेष अनुकूलता के कारण यह पूरा सप्ताह आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत शुभकारी रहने वाला है। इस दौरान किसी भी तरीके की कोई अशुभता नहीं दिखाई पड़ रही है। सप्ताह के मध्य में भी चंद्रमा के दशम और एकादश भाव में रहने से स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। सप्ताह का अंत भी सेहत के लिहाज से बहुत बढ़िया और ऊर्जावान बना रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
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