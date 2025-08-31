मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 31 अगस्त से 6 सितंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

Pisces Weekly Horoscope 31 August-6 September 2025 Saptahik Meen Rashifal Predictions: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Pisces Weekly Horoscope, मीन साप्ताहिक राशिफल: अपनी लव लाइफ में निष्पक्ष रहें। करियर में जोखिम उठाने पर विचार करें। समृद्धि के बावजूद, आपको खर्चों को लेकर सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य भी आपके पक्ष में है।

मीन राशि के लिए 31 अगस्त से 6 सितंबर का सप्ताह कैसा रहेगा? मीन लव लाइफ: आपका रिश्ता क्रिएटिव रहेगा, लेकिन कुछ छोटी-मोटी समस्याएं भी हो सकती हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको उन मुद्दों पर बात करके, उन्हें सुलझाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने विचारों को प्रेमी पर न थोपें, बल्कि उन्हें पर्सनल रूप से अपनी राय व्यक्त करने का मौका दें। इससे रिश्ता मजबूत होगा। आप अपने एक्स लवर के साथ भी सुलह कर सकते हैं, जिससे अहंकार के कारण ब्रेकअप हुआ था।

करियर राशिफल: किसी प्रोजेक्ट को संभालते समय बारीकियों पर ध्यान दें। पेशेवर मुद्दों को सुलझाते समय छोटी-मोटी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहें। क्लाइंट्स को भी प्रोजेक्ट में कुछ कमियों के बारे में आश्वस्त होना चाहिए। कलाकार, लेखक, एक्टर, संगीतकार और राजनेता अपनी योग्यता साबित करने के अधिक अवसर प्राप्त कर सकेंगे। आप किसी क्लाइंट के ऑफिस जा सकते हैं। आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स किसी नए प्रोजेक्ट को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। कुछ पेशेवर लोग नौकरी के सिलसिले में ट्रैवल करेंगे और शायद विदेश भी जा सकते हैं। आपकी मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी बेजोड़ है।

फाइनेंशियल लाइफ: धन तो होगा, लेकिन निवेश से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, खासकर शेयर मार्केट में। कुछ महिला जातक कानूनी लड़ाई के जरिए संपत्ति का एक हिस्सा जीत सकती हैं। उम्रदराज जातक सप्ताह के पहले भाग में संपत्ति के बंटवारे पर भी विचार कर सकते हैं। व्यवसायी प्रमोटरों के माध्यम से धन जुटा सकते हैं, जबकि आपको बिजनेस से अच्छे रिटर्न की भी उम्मीद हो सकती है। बड़ी रकम उधार देने से बचें, क्योंकि आपको इसे वापस पाने में दिक्कत हो सकती है।

सेहत राशिफल: अगर आप ट्रैवल करने की योजना बना रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर जाने की कोशिश करें, जहां आपको ज्यादा आराम और एनर्जी मिले। महिला जातकों को जोड़ों के दर्द, सांस लेने में तकलीफ और माइग्रेन से सावधान रहने की जरूरत है। गर्भवती महिलाओं को ऑफिस के तनाव से राहत चाहिए और उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी लेने पर विचार करना चाहिए। भारी व्यायाम से बचें और ट्रेन या बस में चढ़ते समय सावधानी बरतें। डाइट के बारे में सावधान रहना अच्छा है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com