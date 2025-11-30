मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 30 नवंबर से 6 दिसंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

संक्षेप: Pisces Weekly Horoscope 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Pisces weekly Horoscope 30 November 2025: आज आपको अपनी बातचीत को लेकर खास तौर पर सावधान रहना चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, इसको लेकर अलर्ट रहें। आज लवअफेयर अच्छा रहेगा। आप प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे रहेंगे। अगर निवेश करने जा रहे हैं, तो सेफ निवेश के ऑप्शन देखें। आपका रिलेशनशिप आज प्रॉडकटिव रहेगा। आप एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिता पाएंगे। आर्थिक समृद्धि के कारण आप निवेश कर पाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

'मीन वीकली लव राशिफल इस समय मीन राशि वालों को पार्टनर के साथ बहस से बचना है, अगर बहस हो भी जाएं तो कुछ ऐसा ना बोलें, जो गलत हो। क्योंकि आपके कुछ शब्दों को लवर गलत समझ सकता है इससे लवर के साथ इस वीक आपके साथ रिलेशनशिप में बवाल मच सकता है। आपको कोशिस करनी चाहिए कि आप दोनों सबसे पहले अपने रिलेशनशिप को वैल्यू दें। शादीशुदा लोगों को इससमय ऑफिस रोमांस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके और आपके साथ काम करने वालों के बीच कुछ खटास आने की संभावना है। लंबी दूरी के रिलेशनशिप को जारी रखने के लिए अधिक कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। सिंगल महिलाएं अपने एक्स के पास वापस जाएंगी। माता-पिता का भी आपको इस वीक सपोर्ट मिलेगा, जिससे शादी करने के लिए आगे का रास्ता खुलेगा।

मीन वीकली करियर राशिफल नए प्रोजेक्ट्स जो आपको मिलें हैं, उसमें आपको खास सावधानी रखनी चाहिए। आपको खास फोकस रकना है। इस वीक आपको एकस्ट्रा टाइम भी देने के लिए तैयार रहना होगा। महत्वपूर्ण कामों को निपटाने और कस्टमर को उनके बारे में समझाने के लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करें। बिजनेसमैन एक्टिविटी को सही से चलाने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बिजनेसमैने के दिमाग में अगर किसी बिजनेस का आइडिया आ रहा है, तो आपको बिना किसी दिक्कत के उन्हें शुरू करना चाहिए। इस वीक प्रतियोगी एग्जाम में सफल होने से खुश होंगे। बिजनेसमैन अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं।

मीन वीकली मनी राशिफल आप आज देखेंगे कि आपके पास सुख समृद्धि रहेगी, समृद्धि दरवाजे पर दस्तक देगी, आपके पास पैसा एक जगह से नहीं कई जगह से आएगा। इसके कारण आप कई लंबे समय से जो अपनी इच्छाओं को दबाएं बैठे थे, उन्हें पूरा करने कर सकेंगे। यह वीकनई संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए अच्छा है। आप दान भी कर सकते हैं। शेयरों, व्यापार में निवेश करने से पहले प्रोफेशनल्स से सलाह लेना अच्छा रहेगा।

मीन वीकली हेल्थ राशिफल आज मीन राशि वालों की लाइफ में हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें रहेगीं, इसलिए डॉक्टर से सलाह लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको शराब और तंबाकू को छोड़ देना चाहिए। कुछ महिलाओं को वायरल फीवर से भी छुटकारा मिल जाएगा। आज ब्रीदिंग इश्यूज आपके सामने रह सकते हैं।दिक्कत लगे तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। जिन लोगों को लंग्स और लीवर से जुड़ी दिक्कत है, उन्हें सावधान रहना चाहिए और जब भी जरूरत लगे डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। आज आप बीपी और हाइपरटेंशन से जुड़े इश्यूज झेल सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर में चीजें अपने-आप सही हो जाएंगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com