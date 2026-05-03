मीन साप्ताहिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 3 से 9 मई तक का राशिफल
Meen Rashifal, Horoscope Future Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 3 से 9 मई 2026 तक का समय…
Pisces Weekly Horoscope Today, मीन साप्ताहिक राशिफल (3- 9 मई, 2026): मीन राशि वाले इस हफ्ते अगर चीजें साफ-साफ तय करेंगे, तो दिमाग हल्का रहेगा। काम, घर, छोटे सफर, पेमेंट या रोजमर्रा की प्लानिंग में थोड़ी साफ व्यवस्था जरूरी होगी। हर बात खुली छोड़ देना ही अच्छा नहीं होता। कब, कितना, क्या करना है- ये साफ रहेगा तो उलझन कम होगी। हफ्ते के बीच में किसी की बात या चुप्पी आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर सकती है। प्लूटो वक्री होने से पुरानी बातें या अंदर के डर सामने आ सकते हैं। लेकिन इससे एक फायदा भी होगा- आप समझ पाएंगे कि कौन-सी चीज आपकी नहीं है, जिसे आप बेवजह उठाए हुए थे। हफ्ते के आखिर में थोड़ा हल्का महसूस होगा। धीरे-धीरे चीजें छोड़ना आसान लगेगा।
मीन राशि का लव राशिफल
आज प्यार में हल्के तरीके से साफ बात करना जरूरी है। अगर आप रिलेशन में हैं, तो अपनी जरूरत दबाकर मत रखो सिर्फ इसलिए कि माहौल खराब न हो। आराम से, लेकिन साफ बोलें। सही तरीके से बात होगी तो रिश्ता और करीब आएगा। सिंगल लोग किसी शांत और समझदार इंसान की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। जल्दबाजी में कोई भी काम न करें। जो इंसान आपकी लिमिट समझेगा, वही सही रहेगा।
मीन राशि का करियर राशिफल
काम में इस हफ्ते साफ बात बहुत जरूरी है। नौकरी में मैसेज, मेल, कॉल या काम की डिटेल्स को कन्फर्म करना जरूरी रहेगा। अंदाजे से काम मत करो। एक साफ सवाल कई बार बहुत टाइम बचा देता है। बिजनेस करने वालों को पेमेंट, डिलीवरी या टाइमलाइन साफ रखनी होगी। स्टूडेंट्स को भी कोई डाउट हो तो पहले क्लियर करें, फिर आगे बढ़ें। छोटी-सा सुधार भी काम को आसान बना सकती है।
मीन राशि का आर्थिक राशिफल
इस हफ्ते छोटे-छोटे खर्च हो सकते हैं- जैसे सफर, कागज, घर की बातें या रोजमर्रा की जरूरतें। ये खर्च छोटे लगेंगे, लेकिन ध्यान नहीं दिया तो दिमाग में चलते रहेंगे। सभी पेमेंट और तारीखें एक जगह लिखकर रखें। निवेश और खर्च मूड से नहीं, सोच-समझकर करें। किसी के दबाव में आकर पैसा खर्च न करें।
मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
इस हफ्ते दिमाग ज्यादा सोच सकता है, जिससे नींद, सांस या शरीर में थकान महसूस हो सकती है।हर बात को बार-बार सोचने से बचें। थोड़ा शांत समय लें। गुनगुना पानी पिएं, वॅाक करें, सांस की एक्सरसाइज करें या ध्यान लगाएं। रात में ऐसी बातें न करें जो और उलझन बढ़ाएं। जितना दिमाग शांत रहेगा, शरीर भी उतना अच्छा महसूस करेगा।
मीन राशि वालों के लिए सलाह
जो बात जरूरी है, उसे साफ-साफ पूछें। नरमी से भी साफ बात हो सकती है, और वही दिमाग को शांत रखेगी।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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राशिफल (डेली एवं वीकली)
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