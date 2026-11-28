Pisces Weekly Horoscope 29 November-5 December 2026 Saptahik Meen Rashifal Predictions: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

इस सप्ताह की शुरुआत उत्साह और अपने लोगों से मिलने वाली खुशी के साथ हो सकती है। कर्क राशि का चंद्रमा पांचवें भाव में रहेगा। बच्चों, पढ़ाई, प्रेम और रचनात्मक रुचियों से जुड़े विषय सक्रिय होंगे। किसी छात्र की मेहनत का अच्छा अनुभव या घर के छोटे सदस्य की प्रगति मन प्रसन्न कर सकती है। आप अपनी पसंद की किसी योजना पर लौटना चाहेंगे। शनि आपकी राशि में वक्री है। इसलिए उत्साह के साथ पुराने अधूरे काम और अपनी जिम्मेदारी भी ध्यान में रखें।

सिंह का चंद्रमा छठे भाव में आएगा। यहां गुरु, मंगल और केतु पहले से हैं। काम, प्रतियोगिता, रोजमर्रा की जिम्मेदारी और स्वास्थ्य की आदतें इस हिस्से में ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं। उनकी स्थिति तैयारी और अनुभव से सीखने की याद दिलाएगी। मंगल मेहनत और प्रतियोगिता का उत्साह बढ़ाएगा। केतु के कारण कुछ काम में रुचि कम हो सकती है। अपनी रणनीति केवल संबंधित लोगों के साथ साझा करें। किसी सामान्य देरी को छिपे विरोध का पक्का प्रमाण न समझें।

मीन राशिफल (29 नवंबर-5 दिसंबर): मीन राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा? मध्य से आगे कन्या का चंद्रमा सातवें भाव में आएगा। जीवनसाथी, क्लाइंट और साझेदारी का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। बुध वृश्चिक में नवम भाव में आएंगे, जहां सूर्य है। पढ़ाई, काम से जुड़ी यात्रा और अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर विचार बढ़ सकता है। सप्ताहांत में तुला का चंद्रमा आठवें भाव में शुक्र के साथ रहेगा। निजी विषय, साझा खर्च और आराम का ध्यान रखें। देर रात राहु ग्यारहवें और केतु पांचवें भाव में आएंगे। आगे मित्र मंडली, आय के लक्ष्य और निजी रुचियों पर नई समझ बन सकती है।

प्रेम और रिश्ते प्रेम में शुरुआती हिस्सा खुलापन और छोटी खुशियां लेकर आ सकता है। पांचवें भाव का चंद्रमा साथ समय बिताने, बच्चों की गतिविधि में भाग लेने या किसी पसंद की जगह जाने का मन बना सकता है। अविवाहित लोगों को परिचित से सहज बातचीत का मौका मिल सकता है। शुक्र आठवें भाव में है। इसलिए भरोसे और निजी सीमाओं का महत्व बना रहेगा। कोई भावनात्मक विषय है तो उसे धीरे और सम्मान के साथ उठाएं।

छठे भाव की सक्रियता में रोज की छोटी शिकायतें ध्यान खींच सकती हैं। मंगल वहां होने से काम की थकान या प्रतिस्पर्धा का दबाव रिश्ते पर आ सकता है। जीवनसाथी को किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नाराजगी न सुनाएं। गुरु समझदारी से जिम्मेदारी बांटने की प्रेरणा देंगे। यदि दोनों के बीच समय को लेकर मतभेद है तो कोई ऐसा तरीका तय करें जो दोनों के लिए संभव हो। बच्चों की खुशी को अपनी अपेक्षाओं का बोझ न बनाएं।

बाद के हिस्से में सातवें भाव का चंद्रमा साथी के सहयोग को सामने लाएगा। पुराने मित्र या दूर रहने वाले करीबी से मिलने की योजना बन सकती है। किसी नए परिचय पर जल्द बड़ा फैसला न करें। बुध नवम भाव में आएंगे, इसलिए भविष्य के विचारों और मूल्यों पर शांत बातचीत उपयोगी होगी। सप्ताहांत में आठवें भाव का चंद्रमा संवेदनशील विषय उठाने का मन बना सकता है। बात करने से पहले साथी की स्थिति समझें। निजी मुद्दों को अनावश्यक बहस में न बदलें।

सिंह के चंद्रमा के सूक्ष्म प्रभाव में पहले कुछ बातों से दूरी बनाने और फिर आपसी सहयोग की इच्छा बढ़ सकती है। किसी करीबी के साथ लंबे समय से रुकी बातचीत को रोज की एक छोटी मदद से शुरू करें। रिश्ते में पुरानी शिकायत का समाधान एक ही बैठक में करना जरूरी नहीं है।

शिक्षा और करियर विद्यार्थियों के लिए पांचवें भाव का चंद्रमा शुरुआती हिस्से में पढ़ाई और रचनात्मक काम की रुचि बढ़ा सकता है। कठिन विषय का रिवीजन, आवेदन और प्रोजेक्ट के लिए स्पष्ट समय तय करें। अपनी तैयारी की तुलना केवल अपने पिछले प्रदर्शन से करें। सूर्य नवम भाव में है। शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति की सलाह सीखने की दिशा तय करने में उपयोगी हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए नियमित अभ्यास बनाए रखें।

सिंह का चंद्रमा छठे भाव में आने पर काम और प्रतियोगिता की मांग बढ़ सकती है। मंगल उत्साह देगा, लेकिन हर चुनौती को व्यक्तिगत मुकाबला न समझें। ऑफिस में दस्तावेज सही रखें और अपने काम की स्थिति संबंधित व्यक्ति को बताएं। कारोबार करने वाले नई पूछताछ या विस्तार के विचार पर लागत और क्षमता का आकलन करें। केतु के प्रभाव में किसी काम से रुचि हटे तो उसे अधूरा छोड़ने से पहले कारण समझें।

बाद के हिस्से में सातवें भाव का चंद्रमा साझेदारी, क्लाइंट और टीम के साथ काम को महत्व देगा। बुध नवम भाव में आकर प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और कार्य से जुड़ी यात्रा की योजना पर ध्यान बढ़ाएंगे। कोई लंबित अनुमति या दस्तावेज हो तो प्रक्रिया का फॉलोअप करें। सप्ताहांत में आठवें भाव की सक्रियता करार, शोध और निजी तैयारी के लिए उपयोगी होगी। विद्यार्थियों को अंतिम हिस्से में भी अभ्यास जारी रखना चाहिए। शनि आपकी राशि में वक्री है, इसलिए निरंतरता ज्यादा महत्वपूर्ण है।

धन और वित्त शुरुआत में व्यक्तिगत लक्ष्य, बच्चों या पढ़ाई पर खर्च की योजना बन सकती है। पांचवें भाव के चंद्रमा से निवेश और अतिरिक्त कमाई का विचार भी आकर्षक लग सकता है। बाजार में लाभ निश्चित नहीं होता। जिस बाजार को समझते हैं, उसमें भी वास्तविक जोखिम और उपलब्ध बचत देखें। घर के जरूरी खर्च को अलग रखना बेहतर होगा। राहु बारहवें भाव में अधिकांश सप्ताह रहेगा, इसलिए अनदेखे भुगतान पर ध्यान दें।

छठे भाव के चंद्रमा के समय ऋण, किस्त और काम से जुड़े खर्च की समीक्षा करें। अनावश्यक उधार न लें। मंगल के प्रभाव में अचानक आर्थिक फैसला करने से बचें। गुरु की स्थिति पुराने अनुभव से सीखकर बेहतर बजट बनाने की प्रेरणा देगी। किसी नए कारोबार के विचार को पहले खर्च और संभावित आय के हिसाब से परखें। केवल भरोसे के आधार पर साझा पैसा न दें।

सातवें भाव का चंद्रमा बाद के हिस्से में साझेदारी और जीवनसाथी के साथ बजट की बातचीत को सक्रिय करेगा। परिवार से सहयोग की संभावना हो सकती है, लेकिन उसे पहले से निश्चित रकम न समझें। सप्ताहांत में आठवें भाव का चंद्रमा और शुक्र साझा खाते या निजी खर्च की समीक्षा का विषय लाएंगे। किसी आर्थिक फैसले पर तनाव है तो थोड़ा समय लें। देर रात राहु ग्यारहवें भाव में आएगा। आगे आय के नए रास्तों को व्यवस्थित तरीके से समझना उपयोगी होगा।

स्वास्थ्य और कल्याण शुरुआत में मन हल्का और सक्रिय रह सकता है। बच्चों या पसंद की गतिविधि के साथ समय अच्छा लगेगा। फिर भी भोजन, पानी और नींद की नियमितता न छोड़ें। अचानक बहुत ज्यादा व्यायाम करने की बजाय अपनी क्षमता के अनुसार शुरुआत करें। शनि आपकी राशि में वक्री है। आराम और जिम्मेदारी के बीच संतुलन रखना इस पूरे सप्ताह जरूरी होगा।

छठे भाव का चंद्रमा और सिंह में मंगल की सक्रियता रोज की आदतों की तरफ ध्यान दिलाएगी। लगातार काम करने से थकान महसूस हो तो बीच में ब्रेक लें। बाहर का बहुत भारी या अस्वच्छ भोजन कम करें। यदि किसी शारीरिक परेशानी के संकेत बार बार आ रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लें। प्रतियोगिता और काम की चिंता को रात की नींद तक न ले जाएं।

बाद के हिस्से में साथी और परिवार का सहयोग मानसिक दबाव कम करने में मदद कर सकता है। सप्ताहांत में आठवें भाव का चंद्रमा शांत समय की जरूरत बढ़ाएगा। वाहन चलाते समय ध्यान रखें। किसी विवाद को मन में दोहराने के बजाय थोड़ी सैर या आराम करें। फोन और ऑफिस की बात से दूरी बनाकर सोने का समय नियमित रखें।