मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल का सप्ताह कैसा रहेगा?
Pisces Weekly Horoscope 29 March-4 April 2026 Saptahik Meen Rashifal Predictions: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।
Pisces Weekly Horoscope 29 March-4 April 2026 Meen Saptahik Rashifal, मीन साप्ताहिक राशिफल: लव के मामले में आपको शांत रहने की जरूरत है। यह क्लियर करें कि आप काम की जगह पर अपनी प्रोफेशनल जरूरतों को पूरा करें। फाइनेंशियल रूप से आप अच्छी सिचूऐशन में रहने वाले हैं। आपकी सेहत में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। प्यार में खुश रहने के लिए समझदारी भरे तरीके अपनाएं। काम पर अच्छे पलों की तलाश करें। इस सप्ताह आपको अपनी दौलत को समझदारी से संभालना होगा, जबकि आपकी सेहत पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
मीन राशि के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल का सप्ताह कैसा रहेगा?
मीन राशि वालों का इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह आपकी लव लाइफ काफी अच्छी रहने वाली है। इस बात की संभावना है कि आप अपने किसी पुराने पार्टनर से फिर से मिलें, लेकिन आपको सावधान रहना होगा,खासकर अगर आप शादीशुदा हैं क्योंकि इसका असर आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। आप विदेश में छुट्टी मनाने का प्लान बना सकते हैं, जहां आप एक-दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिता सकेंगे। जब आपके बीच कोई असहमति हो, तो अपने शब्दों पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। कुछ रिलेशनशिप अचानक खत्म हो सकते हैं। अगर कोई रिश्ता ठीक से नहीं चल रहा है, तो आप उससे बाहर निकलने का डिसीजन भी ले सकते हैं।
मीन राशि वालों का इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आपको अपने करियर में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कोई सीनियर या सहकर्मी आपकी उपलब्धियों को कम दिखाने की कोशिश कर सकता है। इससे आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। जो लोग हेल्थकेयर, आईटी, बैंकिंग और टेक्सटाइल के क्षेत्र में हैं, वे इस सप्ताह में अपनी नौकरी बदल सकते हैं। आप सप्ताह की शुरुआत में ही अपना इस्तीफा दे सकते हैं और किसी जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस सप्ताह में अपनी परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। कुछ व्यापारियों को विदेश में नए अवसर मिल सकते हैं।
मीन राशि वालों का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आर्थिक समृद्धि आपको समझदारी भरे डिसीजन लेने का मौका देगी। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने और विदेश में छुट्टी मनाने का प्लान बनाने में अच्छी सिचूऐशन में रहेंगे। कुछ महिलाओं को इस सप्ताह अपने पारिवारिक संपत्ति का कुछ हिस्सा विरासत में मिल सकता है। आप किसी दोस्त को आर्थिक मदद भी आसानी से दे पाएंगे। कुछ लोग सामाजिक कार्यों के लिए दान भी कर सकते हैं। व्यापारियों को इस सप्ताह अपने पार्टनर के साथ पैसों से जुड़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
मीन राशि वालों का इस सप्ताह का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
सेहत के मामले में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह भी सलाह दी जाती है कि आप पानी के अंदर की एक्टिविटी जैसे डाइविंग में हिस्सा न लें। आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखना चाहिए। मानसिक रूप से हेल्दी रहने के लिए योग या ध्यान का अभ्यास करें। महिलाओं को अपने ब्लड प्रेशर से जुड़ी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। बच्चों को भी तकलीफ हो सकती है। आपको तंबाकू और शराब, दोनों से दूर रहने के बारे में भी सोचना चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट