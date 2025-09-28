मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 28 सितंबर-4 अक्टूबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

Pisces Weekly Horoscope 28 September-4 October 2025 Saptahik Meen Rashifal Predictions: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Pisces Weekly Horoscope, मीन साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह रिश्तों में डिप्लोमेटिक रुख अपनाएं। आप प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरने में सफल होंगे। सेहत संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए फाइनेंशियल मामलों में सावधानी बरतें।

मीन राशि के लिए 28 सितंबर-4 अक्टूबर का सप्ताह कैसा रहेगा? मीन लव लाइफ: प्रेम संबंधों में छोटी-मोटी समस्याओं के बावजूद, आप अपने साथी के साथ खुश रहेंगे। इस सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए अधिक समय निकालें। विवाह संबंधी महत्वपूर्ण फैसले भी स्वयं लें। रिश्ते को बाहरी प्रभावों से दूर रखना अच्छा रहेगा। आपको अपने पार्टनर के साथ कुछ मुद्दों पर समझौता करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जिससे आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। कोई पुराना रिलेशन फिर से शुरू हो सकता है और खुशियां लेकर आएगा। इसका आपके वर्तमान रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।

करियर राशिफल: इस सप्ताह आपको अपनी पेशेवर क्षमता साबित करने के नए अवसर मिल सकते हैं। आपको ऑफिस की पॉलिटिक्स के रूप में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आईटी, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग और कपड़ा क्षेत्र के लोग इस सप्ताह नौकरी बदल सकते हैं। कुछ व्यवसायियों को विदेश में नए अवसर मिलेंगे। टीम मीटिंग में आपका व्यवहार अहम भूमिका निभाएगा। क्लाइंट्स को प्रभावित करने के लिए आप अपनी बातचीत की क्षमता का भरपूर उपयोग करेंगे। व्यवसायियों को नई पार्टनीशियो मिलेंगी, जबकि कुछ व्यापारियों को टैक्स संबंधी मामलों से निपटना पड़ सकता है।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। खर्च करने की बजाय निवेश को प्राथमिकता देना बेहतर है। सप्ताह का दूसरा भाग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और फर्नीचर खरीदने के लिए शुभ है। कुछ पुरुष जातक वाहन भी खरीद सकते हैं। उम्रदराज लोग बच्चों के बीच धन का बंटवारा करने पर विचार कर सकते हैं। व्यवसायियों को नए सौदे करने के अवसर मिलेंगे। इससे धन का प्रवाह भी होगा।

सेहत राशिफल: जंक फूड्स से परहेज करके और अधिक सब्जियां और फल खाकर हेल्दी रहें। इस सप्ताह काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना भी अच्छा रहेगा। फिसलन वाली जगहों का उपयोग करते समय आपको सावधान रहना चाहिए। कुछ उम्रदराज लोगों की हड्डियों में दर्द भी हो सकता है। आप इस सप्ताह जिम या योग क्लास में भी जाना शुरू कर सकते हैं। बच्चों को मौखिक स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। जबकि महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी परेशानी हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ