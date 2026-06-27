मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 28 जून 4 जुलाई का सप्ताह कैसा रहेगा?

Pisces Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026 Saptahik Meen Rashifal Predictions: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Pisces Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026 Meen Saptahik Rashifal, मीन साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह की शुरुआत पहचान और सहयोग से होगी। वरिष्ठ, बड़े रिश्तेदार या समाज के सम्मानित लोग आपकी बात को समर्थन कर सकते हैं। अगर हाल में काम अनदेखा लगा था, तो यह हौसला मन उठाएगा। गुरु की दृष्टि आपको विस्तार की सोच देगी। अतिरिक्त आय, कारोबार विस्तार या नए क्लाइंट दायरे पर विचार बन सकता है। घर में जीवनसाथी आराम देगा, पर बच्चे की सेहत या व्यवहार को लेकर हल्की चिंता रह सकती है। मध्य सप्ताह में काम का माहौल सुधरेगा और चिंता कम होगी। पिता समान किसी व्यक्ति की ओर से राहत मिल सकती है, जबकि मां या घर की बड़ी महिला को थोड़ा अधिक ध्यान चाहिए। बुधवार आपकी छवि और सम्मान के लिए अच्छा है। फिर भी अपनी निर्णय क्षमता पर शक न करें। दूसरे हिस्से में मौसम मिला जुला है। यात्रा रद्द हो तो उसे राहत समझें। अचानक मेहमान घर का माहौल बदल सकते हैं। सप्ताहांत में आत्मविश्वास थोड़ा कम और खर्च ज्यादा हो सकता है, इसलिए शनिवार को सरल रखें।

मीन राशि के लिए 28 जून 4 जुलाई का सप्ताह कैसा रहेगा? लव राशिफल करीबी रिश्तों में गर्माहट रहेगी। जीवनसाथी अधिक संतुष्ट दिख सकता है। साथ खाना, काम के बाद छोटा आउटिंग या घर में बैठकर सामान्य बात भी नजदीकी बढ़ाएगी। मंगलवार रोमांस के लिए नरम है। अगर वैवाहिक जीवन बहुत व्यावहारिक हो गया था, तो इस सप्ताह उसमें फिर नरमी लाएं। प्रेम संबंधों में नाटक नहीं, सुधार दिखेगा। मध्य सप्ताह आपकी बोली मधुर रहेगी और लोग आपके नरम स्वभाव से आकर्षित होंगे। प्रतिबद्धता या भविष्य प्लानिंग पर बात करनी हो तो आवेगपूर्ण न हों। सप्ताहांत में संवेदनशीलता बढ़ेगी। खर्च, बच्चों या घर की चिंता छिपी रही तो तकरार बन सकती है। गुरुवार को ही खुलकर बात कर लें। शनिवार की चुप्पी से बेहतर है समय पर सच बोलना।

करियर राशिफल करियर में शुरुआत उत्साहजनक है। वरिष्ठों का सहयोग फाइल, स्वीकृति या अटका काम आगे बढ़ा सकता है। कारोबारियों को विस्तार, ताजा स्टॉक या आमदनी का दूसरा स्रोत सोचने का मौका मिलेगा। पहले आधे सप्ताह में सही लोगों से बात करें और लागत समझें। तुरंत कदम जरूरी नहीं। विद्यार्थी शुरुआत में धीमे हो सकते हैं, पर मंगलवार और गुरुवार बेहतर हैं। सहपाठी या सहकर्मी से मदद लेने में संकोच न करें। मध्य सप्ताह सम्मान और ध्यान देगा, पर दूसरों की राय पर बहुत निर्भर न हों। इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या क्लाइंट से बातचीत में तैयारी आत्मविश्वास देगी। सप्ताहांत में गति असमान रहेगी। कारोबारी यात्रा रद्द हो या खास परिणाम न दे तो परेशान न हों। फॉलोअप मेल और पेमेंट की पुष्टि जरूर करें।

धन राशिफल धन के मामले में सप्ताह संकेत लेकर आता है। अतिरिक्त आय, कमीशन, परिवार की मदद या देरी से आया पेमेंट से राहत मिल सकती है। कारोबार में वृद्धि की योजना बन सकता है, पर उत्साह में पैसा न डालें। मध्य सप्ताह नपा तुला जोखिम भरा फैसला कुछ लोगों को लाभ दे सकता है, पर अफवाह पर निवेश न करें। जीवनसाथी या प्रॉपर्टी से जुड़ी आर्थिक बातचीत हो सकती है। फिर भी गुरुवार को घर खरीदने या घर से जुड़ी बड़ी प्रतिबद्धता जल्दबाजी में न करें। आमदनी और खर्च संतुलन रह सकते हैं, पर लंबी अवधि का बोझ उठाने के लिए समय पूरी तरह साफ नहीं है। शुक्रवार सोच समझकर निवेश करने के लिए बेहतर है। शनिवार को खर्च आमदनी से आगे जा सकता है। गलत मूड में खरीदारी और खाने पीने के लापरवाह खर्च से बचें।

सेहत राशिफल स्वास्थ्य भावनात्मक माहौल से जुड़ा रहेगा। काम का सहयोग और घर की सद्भाव मन को संभालेंगे, पर बच्चे की चिंता भीतर रह सकती है। पिता पक्ष से राहत मिले तो मन हल्का होगा। मां या घर की बड़ी महिला के आराम, दवा या दिनचर्या पर ध्यान दें। बहुत सारे लोगों की चिंता अकेले न उठाएं। मध्य सप्ताह में ऊर्जा बढ़ेगी, पर अति परिश्रम से बचें। शुक्रवार को ऑफिस, घर, सामाजिक प्लान और यात्रा सब एक साथ करने की कोशिश न करें। आराम आलस नहीं, शरीर की मरम्मत है। मेहमान आएं तो गर्माहट रखें, पर मेहमाननवाजी को थकावट न बनने दें। शनिवार को भोजन पर विशेष ध्यान दें। बासी नाश्ते, ज्यादा खाना और देर रात स्क्रीन से बचें। मन कम लगे तो किसी समझदार व्यक्ति से बात करें।