मीन साप्ताहिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक का राशिफल

संक्षेप: Meen Rashifal, Horoscope Future Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक का समय…

Pisces Weekly Horoscope Today, मीन साप्ताहिक राशिफल (28 दिसंबर 2025- 3 जनवरी 2026): मीन राशि वालों को इस सप्ताह करियर में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। रिश्तों से जुड़ी समस्याओं को समझदारी से सुलझाने की जरूरत होगी। धन और सेहत दोनों का साथ बना रहेगा। रिश्ते में बातचीत करते समय समझदारी दिखाएं ताकि कोई परेशानी न हो। कामकाज में चुनौतियां रहेंगी, लेकिन आप अपने करियर को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। निवेश के लिए सुरक्षित विकल्प चुनना बेहतर रहेगा। सेहत को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मीन राशि का लव राशिफल: इस सप्ताह प्रेम जीवन में थोड़ी हलचल रह सकती है। बहस के दौरान सावधानी रखें, क्योंकि कही गई कोई बात साथी को गहरा दुख पहुंचा सकती है और रिश्ता बिगड़ सकता है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने साथी की सलाह जरूर लें। सप्ताह का दूसरा भाग शादी तय करने के लिए अच्छा है। अविवाहित लोगों को नया प्रेम मिल सकता है।

मीन राशि का करियर राशिफल: आपको क्लाइंट्स के साथ खास मीटिंग में बुलाया जा सकता है, जहां नए और अच्छे आइडिया देने होंगे। काम के तनाव को टीम के साथ खुलकर बात करके कम करें। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, वे इस सप्ताह बदलाव का फैसला कर सकते हैं। इंटरव्यू कॉल मिलेंगे और सफलता के अच्छे योग हैं। विदेशी क्लाइंट्स से तारीफ भी मिल सकती है। व्यापार करने वालों को पार्टनरशिप में थोड़ी परेशानी आ सकती है।

मीन राशि का आर्थिक राशिफल: मीन राशि वालों को इस सप्ताह पैसों को लेकर कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। इससे दोस्तों या भाई-बहनों से जुड़े पुराने आर्थिक मुद्दे सुलझ सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे सुरक्षित निवेश पर विचार कर सकते हैं। सट्टा या जोखिम भरे निवेश से बचें। कुछ लोगों को जीवनसाथी से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। किसी भाई-बहन को पैसों की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें आप मदद करेंगे। सप्ताह का दूसरा भाग इलेक्ट्रॉनिक सामान या नया वाहन खरीदने के लिए अच्छा है।

मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल: इस सप्ताह सेहत कुल मिलाकर ठीक रहेगी और कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। हालांकि, कुछ लोगों को हल्के संक्रमण के कारण डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है। स्वस्थ खान-पान अपनाएं और नियमित व्यायाम करें। बुजुर्गों को सीने में दर्द या शरीर में जकड़न की शिकायत हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को पानी से जुड़ी खेल गतिविधियों से बचना चाहिए। यह सप्ताह शराब और तंबाकू छोड़ने के लिए भी अच्छा है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com