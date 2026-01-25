Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pisces Weekly Horoscope 25-31 January 2026: Meen Saptahik Rashifal and Future Predictions
मीन साप्ताहिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 25 से 31 जनवरी तक का राशिफल

मीन साप्ताहिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 25 से 31 जनवरी तक का राशिफल

संक्षेप:

Meen Rashifal, Horoscope Future Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 25 से 31 जनवरी 2026 तक का समय…

Jan 25, 2026 07:37 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Pisces Weekly Horoscope Today, मीन साप्ताहिक राशिफल (25- 31 जनवरी 2026): इस हफ्ते मीन राशि वालों के स्वभाव में नरमी और समझदारी साफ दिखेगी। आप ज्यादा दयालु और सोच-समझकर चलने वाले रहेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे-छोटे क्रिएटिव काम माहौल को गर्मजोशी देंगे। कोई छोटी अच्छी पहल, जैसे किसी की मदद करना या कुछ नया सोचकर करना, आपको अंदर से सुकून देगा। इस हफ्ते फैसले भी पहले से ज्यादा साफ लगेंगे। जो प्लान बिखरे हुए थे, उन्हें धीरे-धीरे सहेजने का मौका मिलेगा। आप बिना घबराए, शांति से चीजों को सही दिशा में ला पाएंगे। आत्मविश्वास रहेगा, लेकिन दिखावे वाला नहीं- बल्कि अंदर से शांत और मजबूत। यह समय हल्की क्रिएटिविटी और ठोस कदमों का है। कल्पना का सही इस्तेमाल करें, लेकिन सिर्फ सोच में न रहें। जो आइडिया काम के लगें, उन्हें छोटे एक्शन में बदलें। जरूरत पड़ने पर विनम्रता से अपनी सीमा तय करें। किसी भरोसेमंद इंसान से अपने प्लान शेयर करना अच्छा रहेगा। अच्छी नींद और सही आराम आपको पूरे हफ्ते एनर्जी बनाए रखने में मदद करेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मीन लव राशिफल: इस हफ्ते रिश्तों में अपनापन और देखभाल बढ़ेगी। जब आप हल्के और सच्चे शब्दों में बात करेंगे, तो सामने वाला भी खुलकर जवाब देगा। किसी छोटे से कॉम्प्लिमेंट का असर बड़ा हो सकता है। बात करते समय जल्दबाजी न करें- ध्यान से सुनना इस हफ्ते रिश्ते को मजबूत करेगा। साथ में कोई शांत गतिविधि प्लान करें। पानी के पास टहलना, बगीचे में बैठकर बातें करना या बस बिना शोर के साथ समय बिताना रिश्ते में मिठास बढ़ाएगा। इस हफ्ते वादे सोच-समझकर करें। जो निभा न सकें, वो कहने से बचें। अगर गलती हो जाए, तो “सॉरी” कहने में देर न करें- यही बात रिश्ते को मजबूत बनाएगी। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए किसी अच्छे ग्रुप, क्लास या सीखने वाली जगह पर मुलाकात संभव है। यहां मिलने वाले लोग स्वभाव से नरम और समझदार हो सकते हैं। अपनी भावनाओं पर भरोसा रखें और लगातार अपनापन दिखाएं। रिश्ता धीरे-धीरे गहरा होगा। साथ हंसना और हल्के पल शेयर करना इस हफ्ते खास रहेगा।

ये भी पढ़ें:मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 25 से 31 जनवरी तक का राशिफल

मीन करियर राशिफल: कामकाज में इस हफ्ते आपकी नरम सोच और क्रिएटिव नजर छोटे लेकिन जरूरी मसलों को सुलझाने में मदद करेगी। अगर आपके पास कोई आसान सुझाव है, तो उसे खुलकर रखें और यह भी बताएं कि उससे काम कैसे आसान होगा। बड़े भाषण की जरूरत नहीं- छोटे और साफ स्टेप्स ज्यादा असरदार रहेंगे। अपने काम के नोट्स साफ रखें और बात को क्रम में समझाएं, ताकि टीम के लोग आसानी से फॉलो कर सकें। इस हफ्ते कोई एक काम की स्किल सीखना फायदेमंद रहेगा। उसे कम से कम दो बार प्रैक्टिस करें, ताकि आत्मविश्वास बने।अगर कोई साथी काम में अटका हुआ दिखे, तो उसकी मदद करें। आपकी दयालुता टीमवर्क को मजबूत करेगी। हर सुबह एक छोटी टू-डू लिस्ट बनाएं, ताकि दिन बिखरा हुआ न लगे। शांत आत्मविश्वास और लगातार किया गया ध्यान आपको आगे बढ़ाएगा। हफ्ते के आखिर में अपनी प्रोग्रेस को पहचानना न भूलें।

ये भी पढ़ें:धनु राशि वालों के लिए 25 से 31 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें भविष्यफल

मीन आर्थिक राशिफल: इस हफ्ते पैसों का मामला छोटे लेकिन लगातार प्रयासों से बेहतर होगा। रोज का खर्च लिखने की आदत डालें और हर आमदनी से थोड़ा-सा हिस्सा बचाने की कोशिश करें। जल्दी में कोई फैसला न लें, खासकर बड़े बिल या खर्च को लेकर। अगर किसी बड़े खर्च को लेकर उलझन हो, तो किसी भरोसेमंद दोस्त से सीधी सलाह लें। खरीदारी करते समय ऐसी चीज़ें चुनें जो टिकाऊ हों और लेने से पहले दाम जरूर जांचें। अगर अचानक कोई खर्च सामने आ जाए, तो घबराने की बजाय एक साफ प्लान बनाएं और धीरे-धीरे उसे संभालें। छोटे और समझदारी वाले कदम आपकी बचत को सुरक्षित रखेंगे और मन की चिंता भी कम करेंगे। इस हफ्ते कोई छोटा लक्ष्य तय करें और हर हफ्ते उसकी स्थिति चेक करते रहें। इससे आत्मविश्वास बना रहेगा।

ये भी पढ़ें:वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 25 से 31 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा?

मीन स्वास्थ्य राशिफल: इस हफ्ते सेहत को नरम और नियमित देखभाल से फायदा होगा। सोने-जागने का समय लगभग एक-सा रखें और थकान लगे तो आराम करें। खाने में सादा और शाकाहारी भोजन रखें। अनाज, दालें, फल और सब्ज़ियां शरीर को सही पोषण देंगी। हर दिन हल्की मूवमेंट जरूरी है। धीमी स्ट्रेचिंग या सैर शरीर और मन दोनों को राहत देगी। पानी बार-बार पिएं और काम के बीच छोटी ब्रेक लें, ताकि आंखों और दिमाग को आराम मिले। सोने से पहले थोड़ी देर गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। इससे मन शांत होगा और नींद बेहतर आएगी। रोज की ये छोटी-छोटी देखभाल आगे चलकर मूड और एनर्जी दोनों को सुधारेंगी।

ये भी पढ़ें:कुंभ वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 25 से 31 जनवरी तक का राशिफल

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
pisces Pisces Horoscope Meen Rashi अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने