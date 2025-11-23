मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि के लिए 23 से 29 नवंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

संक्षेप: Pisces Weekly Horoscope 23-29 November 2025 Saptahik Meen Rashifal Predictions: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Pisces Weekly Horoscope 23-29 November 2025, मीन साप्ताहिक राशिफल: मीन राशि वालों, आप शांति से भरपूर और हील करने वाले हफ्ते में प्रवेश कर रहे हैं। आपका क्रिएटिव साइड और ज्यादा मजबूत हो सकता है, जिससे आपको लिखने, ड्राइंग करने, म्यूजिक सुनने या बस दिन में सपने देखने में मजा आएगा। इस सप्ताह आपका नरम स्वभाव दूसरों को भी नजर आएगा और उन्हें आप पर ज्यादा आसानी से भरोसा करने में मदद भी मिलेगी। यह सप्ताह तेजी से काम करने के बजाय शांति से प्लानिंग करने का पक्षधर है। इस बारे में सोचने के लिए समय निकालें कि आपके दिल के लिए सच में क्या मायने रखता है और अपने कदमों पर ध्यान दें। आपकी इमोशनल ताकत बढ़ सकती है, जिससे आपको मुश्किलों के बीच मुस्कुराते हुए गुजरने में मदद मिलती है।

मीन राशि के लिए 23 से 29 नवंबर का सप्ताह कैसा रहेगा? इस सप्ताह मीन राशि का लव राशिफल: इस सप्ताह प्यार मीठा और नरम महसूस हो सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो यह सप्ताह धीमा और अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए एक खूबसूरत समय सबीत हो सकता है। एक अच्छी बात या शेयर किया गया मजाक आपके रिश्ते को और अधिक मजबूत बना सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो कोई आपके अच्छे दिल की तारीफ कर सकता है और पहला कदम उठा सकता है। खुद के प्रति रियल रहें और अपनी भावनाओं को धीरे-धीरे बढ़ने दें।

इस सप्ताह मीन राशि का करियर राशिफल: इस सप्ताह काम आसान लग सकता है क्योंकि आपका नरम और सोचने वाला स्वभाव भरोसा जीत सकता है। आप खुद को ज्यादा शांति और कॉन्फिडेंस के साथ काम पूरा करते हुए पा सकते हैं। इस सप्ताह काम के दौरान बहुत ज्यादा दिन में सपने देखने से बचें। इसके बजाय, अपने आइडिया को ऑर्गनाइज करें और सही समय पर उन्हें सामने लाएं। आपकी क्रिएटिविटी या मददगार रवैये के लिए आपकी तारीफ भी हो सकती है।

इस सप्ताह मीन राशि का मनी राशिफल: इस सप्ताह पैसे का मामला स्टेबल और कंट्रोल में महसूस होगा। आप कर्ज या पेमेंट में देरी से जुड़ी किसी पुरानी चिंता से राहत महसूस कर सकते हैं। अब अपनी सेविंग्स को स्ट्रक्चर करने या भविष्य के लिए किसी मददगार इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने का बहुत अच्छा समय है। इस सप्ताह लापरवाही से पैसे उधार देने या बिना मकसद के खर्च करने से बचें। समझदारी भरे फैसले लेने के लिए अपनी शांत सोच का इस्तेमाल करें।

इस सप्ताह मीन राशि का हेल्थ राशिफल: इस सप्ताह शांति और देखभाल से आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत को फायदा होता है। स्ट्रेचिंग या धीमी मूवमेंट जैसी हल्की एक्सरसाइज आपके शरीर को बिना स्ट्रेस के एक्टिव रख सकती है। मेडिटेशन, प्रार्थना, या बस चुपचाप बैठने से आपके दिमाग को पोषण मिलेगा। साफ, ताजा खाना खाएं, जिसमें ढेर सारा फाइबर और पानी हो। इस सप्ताह नेचर के करीब रहें या कुछ क्रिएटिव करने में समय बिताएं। आपका इमोशनल बैलेंस आपकी पूरी सेहत में दिखेगा। भरोसा रखें कि आपके शरीर के लिए छोटे, अच्छे काम समय के साथ बड़े सुधार दिखाएंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ