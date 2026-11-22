Pisces Weekly Horoscope 22-28 November 2026 Saptahik Meen Rashifal Predictions: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Pisces Weekly Horoscope 22-28 November 2026: सप्ताह की शुरुआत में परिवार, बोलचाल और खर्च से जुड़े विषय आपके सामने रहेंगे। चंद्रमा मेष में आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा। इसलिए आप जो कहना चाहते हैं, वह जल्दी कह देने की इच्छा हो सकती है। किसी करीबी से छोटी बात पर मतभेद भी बन सकता है। अपनी बात की ताकत बनाए रखें, लेकिन आवाज की तेजी कम रखें। शनि आपकी ही राशि में वक्री है। इस कारण पुरानी जिम्मेदारी या अपने बारे में बनी चिंता फिर ध्यान मांग सकती है। सिंह के छठे भाव में मंगल, गुरु और केतु हैं। मेहनत, प्रतियोगिता और दिनचर्या के मामलों में साहस रहेगा, मगर अति आत्मविश्वास से खुद को थकाना ठीक नहीं है।

24 नवंबर सुबह चंद्रमा वृषभ के तीसरे भाव में आएगा। यह बदलाव छोटी यात्रा, भाई बहन, फोन, फॉलोअप और काम में पहल की इच्छा बढ़ाएगा। किसी छोटे भाई बहन या परिचित का सहयोग उपयोगी हो सकता है। पूर्णिमा के आसपास कोई विचार बहुत महत्वपूर्ण लगे, लेकिन उसे तुरंत बड़े फैसले में न बदलें। बुध तुला के आठवें भाव में है और शुक्र 22 नवंबर की शाम इसी भाव में आएगा। इसलिए साझा पैसा, निजी सवाल और किसी पुरानी योजना की समीक्षा भी जरूरी होगी। 26 नवंबर से चंद्रमा मिथुन के चौथे भाव में पहुंचेगा। घर, माता, संपत्ति और मन की शांति फिर प्रमुख होंगे।

मीन राशिफल (22-28 नवंबर): ये सप्ताह मीन राशि के लिए कैसा रहेगा? 28 नवंबर से चंद्रमा कर्क के पांचवें भाव में आएगा। सप्ताहांत में पढ़ाई, बच्चों, रचनात्मक काम और प्रेम के विषय हल्के तरीके से सामने आ सकते हैं। किसी बच्चे की प्रगति या पारिवारिक बातचीत से खुशी मिले तो उसका आनंद लें। सूर्य नौवें भाव में है। इसलिए अनुभवी व्यक्ति की सलाह और आगे की दिशा समझने की इच्छा बनी रहेगी। राहु बारहवें भाव में खर्च या अनावश्यक सोच को बढ़ा सकता है। पहले हिस्से में तेज प्रतिक्रिया और बाद के हिस्से में नरमी का यह क्रम आपको अपने व्यवहार पर ध्यान देना सिखाएगा। सप्ताह के अंत तक काम और परिवार दोनों को लेकर बेहतर संतुलन महसूस हो सकता है, यदि आप आराम और जिम्मेदारी का सही अनुपात रखें।

लव राशिफल रिश्तों में शुरुआत में भाषा को खास महत्व देना होगा। दूसरे भाव का चंद्रमा परिवार और बोलचाल पर असर डालता है। जीवनसाथी या पार्टनर की किसी बात का जवाब तुरंत देने की इच्छा हो सकती है। यदि पुराना तनाव है तो उसे एक ही बातचीत में खत्म करने का दबाव न बनाएं। पहले बात को पूरी तरह सुनें। बुध और शुक्र आठवें भाव में होने से निजी भावनाएं और साझा जिम्मेदारी अधिक संवेदनशील हो सकती हैं। कोई बात पूछनी है तो आरोप के बजाय स्पष्ट प्रश्न करें। सिंगल लोगों के लिए हल्की बातचीत संभव है, लेकिन शुरुआती उत्साह को पक्की प्रतिबद्धता न समझें।

मध्य सप्ताह में तीसरे भाव का चंद्रमा संवाद को आगे बढ़ाएगा। साथ छोटी यात्रा, परिवार का काम या किसी रिश्तेदार से मुलाकात करके निकटता बढ़ सकती है। छोटे भाई बहन या परिचित का सहयोग भी संबंधों को हल्का करेगा। सप्ताह के बाद के हिस्से में चौथे भाव का चंद्रमा घरेलू अपनापन बढ़ाएगा। जीवनसाथी का सहयोग, साथ भोजन या घर की व्यवस्था सुधारने का अवसर अच्छा लगेगा। सप्ताहांत में पांचवें भाव का चंद्रमा प्रेम और बच्चों से जुड़ी छोटी खुशियों को महत्व देगा। अगर किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं तो नियमित और सम्मानजनक व्यवहार देखें। पुरानी शंका को हर नई बात पर लागू न करें। रिश्तों में सबसे मजबूत बदलाव अक्सर एक शांत जवाब और समय पर दी गई मदद से आता है।

शिक्षा और करियर राशिफल काम के लिए शुरुआत में साहस रहेगा, लेकिन उसे सही दिशा देना जरूरी होगा। दूसरे भाव का चंद्रमा बोलचाल और काम के मूल्य पर ध्यान दिलाएगा। किसी मीटिंग में पहले तथ्य रखें, फिर राय दें। छठे भाव में मंगल, गुरु और केतु होने से प्रतियोगिता, काम की गति और मेहनत बढ़ सकती है। साथ ही यह योग कभी जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी लेने की ओर खींच सकता है। अगर कोई नया काम शुरू करना है तो समय, भुगतान और जरूरी सहयोग पहले तय करें। शनि आपकी राशि में वक्री होने से पुरानी जिम्मेदारियां पूरी किए बिना नई सूची बढ़ाना कठिन हो सकता है।

मध्य सप्ताह में तीसरे भाव का चंद्रमा फोन, छोटे सफर, दस्तावेज और जूनियर सहकर्मी के सहयोग को उपयोगी बनाएगा। किसी लंबित प्रोजेक्ट का फॉलोअप करें। सप्ताह के बाद के हिस्से में चौथे भाव का चंद्रमा घर या ऑफिस की जगह व्यवस्थित करने पर ध्यान देगा। छात्रों को शांत वातावरण की जरूरत हो सकती है। कोई विषय समझ में न आए तो छोटी अवधि में नियमित अभ्यास करें। सप्ताहांत में पांचवें भाव का चंद्रमा पढ़ाई, प्रस्तुति और रचनात्मक सोच में रुचि बढ़ा सकता है। सूर्य नौवें भाव में होने से मार्गदर्शक की सलाह काम आएगी। कारोबार में नई योजना की चर्चा ठीक है, लेकिन बिना पूरी तैयारी तुरंत निवेश या विस्तार न करें। मेहनत का प्रभाव धीरे धीरे दिखाई दे सकता है।

धन राशिफल आर्थिक मामलों में शुरुआत सामान्य रह सकती है। दूसरे भाव का चंद्रमा परिवार का बजट और बचत पर ध्यान बढ़ाएगा। छोटी यात्रा, घर का काम या किसी आवश्यक सुविधा पर पैसा लग सकता है। जरूरत और इच्छा के बीच फर्क रखें। सिंह के छठे भाव में मंगल होने से काम की गति के साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं। गुरु अनुभव से समझने में मदद करेगा, पर केतु की वजह से किसी योजना पर अचानक रुचि कम भी हो सकती है। इसलिए बड़ा भुगतान या वाहन की खरीद केवल कुछ घंटों के उत्साह में तय न करें। शनि आपकी राशि में वक्री है। पुराने वित्तीय वादे और अधूरे हिसाब साफ करना उपयोगी होगा।

मध्य सप्ताह में तीसरे भाव का चंद्रमा मेहनत और फॉलोअप के जरिए आय की संभावना दिखा सकता है। कोई छोटा भुगतान या रुकी बात आगे बढ़े तो रिकॉर्ड संभालें। सप्ताह के बाद के हिस्से में चौथे भाव का चंद्रमा घर, संपत्ति, मरम्मत या परिवार के संसाधनों पर विचार बढ़ाएगा। किसी पुरानी रकम, रिफंड या परिवार के सहयोग की बात संभव है, लेकिन उसे पक्का लाभ मानकर खर्च न बढ़ाएं। सप्ताहांत में पांचवें भाव का चंद्रमा बच्चों और अपनी पसंद पर खर्च की इच्छा बढ़ा सकता है। जोखिम वाले निवेश से पहले पूरी जानकारी लें। राहु बारहवें भाव में है, इसलिए छोटे अनावश्यक भुगतान को अनदेखा न करें। पहले बचत, फिर जरूरी खर्च और उसके बाद मनोरंजन को जगह दें।

सेहत राशिफल शुरुआत में जल्द प्रतिक्रिया और लगातार काम से शरीर थका महसूस कर सकता है। दूसरे भाव का चंद्रमा भोजन और बोलचाल से जुड़ी आदतों पर ध्यान दिलाएगा। जल्दबाजी में भोजन न करें और पूरे दिन केवल चाय के सहारे न चलें। आपकी राशि में वक्री शनि होने से पुरानी चिंता या जिम्मेदारी का दबाव मन में रह सकता है। उसे स्वास्थ्य का निश्चित संकेत न मानें। जरूरत हो तो काम की सूची लिख लें ताकि रात को दिमाग लगातार उसी में न उलझा रहे। थोड़ी नींद कम होने पर भी छोटे काम भारी लग सकते हैं।

मध्य सप्ताह में तीसरे भाव का चंद्रमा भागदौड़ और यात्रा बढ़ाएगा। वाहन चलाते समय फोन से दूरी रखें। पानी और भोजन समय पर लें। सप्ताह के बाद के हिस्से में चौथे भाव का चंद्रमा घर में आराम और मन को शांत करने की जरूरत बढ़ाएगा। परिवार के साथ बिना किसी काम के बैठना भी अच्छा लग सकता है। सप्ताहांत में पांचवें भाव का चंद्रमा मनोरंजन, हल्की सक्रियता और बच्चों के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ाएगा। बाहर का भारी भोजन सीमित रखें। स्वास्थ्य से जुड़ी कोई लगातार परेशानी हो तो योग्य चिकित्सक की सलाह लें। बाकी समय सामान्य नींद, सैर और शांत बातचीत बहुत सहारा दे सकते हैं।