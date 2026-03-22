मीन साप्ताहिक राशिफल : मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 22 से 28 मार्च तक का राशिफल
Meen Rashifal, Horoscope Future Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 से 28 मार्च 2026 तक का समय…
Pisces Weekly Horoscope , मीन साप्ताहिक राशिफल (22- 28 मार्च 2026): इस हफ्ते आपका मूड थोड़ा नरम रहेगा। छोटी-छोटी बातों का असर जल्दी महसूस होगा। काम करने का मन रहेगा, लेकिन बीच-बीच में रुकना भी जरूरी लगेगा। जो मन कहे, उसे पूरी तरह नजरअंदाज न करें। कई बार वही बात सही निकलती है। घर के लोग साथ देंगे, इसलिए ज्यादा अकेला महसूस नहीं करेंगे। कोई काम शुरू करने से पहले उसे साफ तरीके से समझ लें। जल्दबाजी में उठाया कदम बाद में उलझा सकता है। इस हफ्ते छोटे फैसले ही आगे का रास्ता तय करेंगे।
आगे पढ़ें मीन राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल
मीन राशि का लव राशिफल- रिश्तों में इस हफ्ते नरमी रखना जरूरी है। जो लोग रिलेशन में हैं, उन्हें पार्टनर के साथ थोड़ा शांत समय बिताना चाहिए। ज्यादा बहस करने से बचें। अगर कोई बात है तो उसे सीधे लेकिन धीरे तरीके से कहें। सामने वाले की बात भी पूरी सुनें। इससे बात बिगड़ने से बचेगी। सिंगल लोगों के लिए किसी से बात शुरू हो सकती है, लेकिन यहां भी जल्दी करने से बचना जरूरी है। धीरे-धीरे बात आगे बढ़ेगी तो टिकेगी। इस हफ्ते छोटी-छोटी चीजें, जैसे हाल पूछना या ध्यान रखना, ज्यादा काम आएंगी।
मीन राशि का करियर राशिफल- काम के मामले में इस हफ्ते आइडिया आएंगे, लेकिन उन्हें सही तरीके से पूरा करना जरूरी रहेगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। जो काम हाथ में है, उसे पूरा करें। छोटे-छोटे काम खत्म करने से भरोसा बनेगा। ऑफिस में अगर कोई आइडिया है तो उसे साफ तरीके से रखें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेना भी ठीक रहेगा। अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो पहले पूरी जानकारी लें। बिना सोचे कदम उठाने से बचें।
मीन राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों को लेकर इस हफ्ते संभलकर चलना जरूरी है। जो पैसा आ रहा है और जो खर्च है, उसका साफ हिसाब रखें। अचानक खर्च करने से बचें। अगर कहीं से छोटा फायदा होता है तो उसे खर्च करने के बजाय बचा लें। इस समय उधार लेने या देने से बचना सही रहेगा। घर के साथ पैसों की बात साफ रखें। जरूरत हो तो पहले चर्चा करें। छोटी बचत आगे काम आएगी।
मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल- स्वास्थ्य को लेकर इस हफ्ते आपको खुद ध्यान देना होगा। शरीर जल्दी थक सकता है, इसलिए जरूरत से ज्यादा काम न लें। समय पर सोना जरूरी है। हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग करें। इससे शरीर ढीला नहीं पड़ेगा। खाने में हल्की चीजें रखें और पानी समय पर पिएं। अगर मन बेचैन हो तो थोड़ा अकेले समय बिताएं या म्यूजिक सुनें। काम के बीच में ब्रेक लेना जरूरी रहेगा। छोटे-छोटे बदलाव से ही आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट